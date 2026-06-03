Ελληνικός τουρισμός: Η πρόκληση των 85.000 κενών θέσεων και της νέας γενιάς στελεχών

Όταν γίνεται λόγος για τις ελλείψεις προσωπικού στον τουρισμό, η συζήτηση επικεντρώνεται συνήθως στις θέσεις πρώτης γραμμής. Ωστόσο, η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού δημιουργεί αυξανόμενη ανάγκη και για στελέχη διοίκησης με εξειδικευμένες γνώσεις στη λειτουργία και τη διαχείριση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πεδίο φιλοδοξεί να απαντήσει το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management», που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Όπως τόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής Τουριστικού Μάνατζμεντ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Κωνσταντίνος Μαρινάκος, πρόκειται για το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά στη διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

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Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία μελών ΔΕΠ και καθηγητών του προγράμματος, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της εξειδικευμένης εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ξενοδοχίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκος, σήμερα λειτουργούν στη χώρα οκτώ μεταπτυχιακά προγράμματα με αντικείμενο τον τουρισμό, ωστόσο το συγκεκριμένο αποτελεί το μοναδικό που επικεντρώνεται αποκλειστικά στον ξενοδοχειακό τομέα και στη δημιουργία στελεχών υψηλής εξειδίκευσης.

«Δεν εκπαιδεύουμε προσωπικό πρώτης γραμμής ή εργαζομένους για θέσεις εξυπηρέτησης. Στόχος μας είναι να τροφοδοτήσουμε την αγορά με ανώτερα στελέχη, ιδιοκτήτες, διαχειριστές και επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν διοικητικά μέσα στον ξενοδοχειακό κλάδο», σημείωσε.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε ανθρώπους που διαθέτουν ήδη πανεπιστημιακό υπόβαθρο στις τουριστικές σπουδές ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον ξενοδοχειακό τομέα. Τα αυστηρά κριτήρια εισαγωγής διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν ήδη ουσιαστική γνώση του αντικειμένου και επιδιώκουν περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκο.

Το πρόγραμμα εφαρμόζει υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης, με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης μαθημάτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες επαγγελματιών που εργάζονται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους χαμηλής τουριστικής δραστηριότητας, περιορίζοντας σημαντικά το κόστος και τις μετακινήσεις των φοιτητών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα ολοκληρώνει τον τρίτο κύκλο λειτουργίας του και εισέρχεται στον τέταρτο, έχοντας ήδη εκπαιδεύσει περίπου 100 στελέχη της αγοράς. Πολλοί απόφοιτοι έχουν αναλάβει θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης στις επιχειρήσεις τους, ενώ άλλοι έχουν βρει νέα επαγγελματική διέξοδο μέσω των συνεργασιών και των δικτύων διασύνδεσης που αναπτύσσει το πρόγραμμα με την αγορά εργασίας.

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Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σύνδεση των σπουδών με την πραγματική οικονομία. Στις εκπαιδευτικές δράσεις συμμετέχουν συστηματικά εκπρόσωποι μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, στελέχη της τουριστικής αγοράς και επιχειρηματίες, ενώ παράλληλα διοργανώνονται δράσεις επαγγελματικής δικτύωσης και υποστήριξης των αποφοίτων.

Αναφερόμενος στη συνολική προοπτική της τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα, ο κ. Μαρινάκος υποστήριξε ότι η Ελλάδα, ως μία από τις κορυφαίες τουριστικές δυνάμεις παγκοσμίως, οφείλει να εξελιχθεί όχι μόνο σε προορισμό διακοπών αλλά και σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης στον τουρισμό και τη φιλοξενία.

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«Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τουριστική εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως επισήμανε, η ενίσχυση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων, η αναβάθμιση των υποδομών και η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε η χώρα να αξιοποιήσει πλήρως το συγκριτικό της πλεονέκτημα στον τουρισμό και τη φιλοξενία.