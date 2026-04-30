Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Καιρίδη με φόντο τον «Στολίσκο της Ελευθερίας» (Βίντεο)

Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη (30.04), με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις με αφορμή την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου «Global Sumud Flotilla» από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου επέλεξε μια ασυνήθιστη κοινοβουλευτική τακτική, αναπαράγοντας από το βήμα ηχητικό μήνυμα 59 δευτερολέπτων. Στο εν λόγω υλικό ακουγόταν το ισραηλινό ναυτικό να προειδοποιεί τα πλοία του στολίσκου ότι η προσπάθεια προσέγγισης της Γάζας συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, κάνοντας λόγο για πειρατεία σε διεθνή ύδατα. Υποστήριξε ότι η επέμβαση έγινε σε περιοχή ελληνικής ευθύνης για έρευνα και διάσωση. Χαρακτήρισε την κράτηση των ακτιβιστών ως «απαγωγή» και «ομηρία». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για πλήρη υποτέλεια, ρωτώντας χαρακτηριστικά αν η Ελλάδα έχει ανεξάρτητη ηγεσία ή «πιόνια» του Ισραήλ.

Καιρίδης: «Κακοπαιγμένο θέατρο»

Η αντίδραση του Δημήτρη Καιρίδη ήταν εξίσου οξεία, κατηγορώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου για λαϊκισμό και άγνοια βασικών νομικών εννοιών

«Γυρίστε πίσω στα θρανία για να μάθετε τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ΝΔ, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί κυριαρχικών παραβιάσεων.

Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι το Λιμενικό Σώμα προσέφερε συνδρομή, η οποία όμως απορρίφθηκε από τους επιβαίνοντες των πλοίων. Παράλληλα, άφησε αιχμές ότι η ρητορική της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας υπαγορεύεται από την πολιτική πίεση που δέχεται από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Τόνισε ότι στα διεθνή ύδατα ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες και δικαιώματα που δεν συμπίπτουν με την ερμηνεία της αντιπολίτευσης.

Η αντιπαράθεση έκλεισε σε κλίμα υψηλής έντασης, με τον κ. Καιρίδη να χαρακτηρίζει την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως «παράσταση» και την ίδια να επιμένει στο αίτημα για άμεσο διεθνές διάβημα από την πλευρά της Αθήνας.