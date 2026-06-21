Το συγκινητικό μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη για την Ημέρα του Πατέρα – Η φωτογραφία με τον γιο του

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του έστειλε το δικό του μήνυμα για την Ημέρα του Πατέρα.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μια φωτογραφία με τον γιο του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα.

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«Μπαμπάς. Σκιά όταν τη χρειάζεσαι, άνεμος όταν είσαι έτοιμος να πετάξεις. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!» ανέφερε.