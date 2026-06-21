Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας;
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συγκινητικό μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη για την Ημέρα του Πατέρα – Η φωτογραφία με τον γιο του

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Το συγκινητικό μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη για την Ημέρα του Πατέρα – Η φωτογραφία με τον γιο του
DEBATER NEWSROOM

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του έστειλε το δικό του μήνυμα για την Ημέρα του Πατέρα.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μια φωτογραφία με τον γιο του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπαμπάς. Σκιά όταν τη χρειάζεσαι, άνεμος όταν είσαι έτοιμος να πετάξεις. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!» ανέφερε.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ