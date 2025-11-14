Βουλή: Μετωπική σύγκρουση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη με αιχμή την ακρίβεια – Τα “όπλα” του πρωθυπουργού

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το μπρα ντε φερ που θα έχουν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη στις 12:00 στην “Ώρα του Πρωθυπουργού”.

Ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.

Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι η σύγκρουση των δύο αρχηγών θα επεκταθεί σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας και οι τόνοι θα ανέβουν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπερασπιστεί την οικονομική του πολιτική και αναμένεται να αναφερθεί σε όλα τα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο ίδιος στη ΔΕΘ και η εφαρμογή τους θα αρχίσει από το τέλος Νοεμβρίου με την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και με τα 250 ευρώ σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Θα επισημάνει ότι μόνο η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών θα αντισταθμίσει το βάρος των καθημερινών, δυσβάσταχτων για τα νοικοκυριά, εξόδων.

Επίσης, ο πρωθυπουργός θα ασκήσει σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας πως οι πολιτικοί αρχηγοί τάζουν διάφορα στους πολίτες, ενώ η κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένες και κοστολογημένες εξαγγελίες.

Ακόμα, θα περιγράψει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων, με έμφαση στον Ιανουάριο του 2026, όταν οι Έλληνες φορολογούμενοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στη Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θα ψηφιστεί στις 26 Νοεμβρίου, που θα διαθέτει 300 ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, με σκοπό την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Φυσικά, θα κάνει αναφορά και στις σημαντικές επιτυχίες με τις συμφωνίες για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου.

“Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Μια κυβέρνηση κρίνεται για το τι παρέλαβε και τι παραδίδει κάθε χρόνο με τον προϋπολογισμό που ψήφιζε”, θα πει, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο πρωθυπουργός δεν θα παραλείψει να μιλήσει και για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος από το 2019 έχει αυξηθεί κατά 35% και βρίσκεται στα 880 ευρώ, ενώ η δέσμευση για 950 ευρώ το 2027 θα τηρηθεί στο ακέραιο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ελευσίνα και μεταξύ άλλων θεμάτων αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. “Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά -όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον κόσμο- τα τελευταία χρόνια”, παραδέχθηκε.

Ο ίδιος επανέλαβε πως η πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα.

Αναφέρθηκε και στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πριν από μια εβδομάδα, λέγοντας ότι εγγυάται ότι από τις αρχές του Ιανουαρίου οι Έλληνες πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς, μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας.

Σημείωσε επίσης, πως όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, η κυβέρνηση θα μπορεί να επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης πίσω στους πολίτες, με τρόπο που δεν θα διακινδυνεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε πως “από τον Ιανουάριο οι νέοι έως 25 ετών θα έχουν μηδενική φορολογία, ενώ για νέους έως 30 ετών η φορολογία μειώνεται σημαντικά, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ανάσα”. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων και έχει δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, περιμένει τον “πρωθυπουργό” στη γωνία και αναμένεται να αξιοποιήσει στο έπακρο τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιχειρήσει να αποδομήσει το αφήγημα Μητσοτάκη και θα καταγγείλει την πολιτική της κυβέρνησης που ευνοεί τα καρτέλ στην ενέργεια και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιπλέον, θα αναφερθεί αναλυτικά στους συντελεστές του κόστους ζωής από το σούπερ μάρκετ μέχρι τη στέγη, ενώ θα προβάλλει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος.

Όπως τονίζουν πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, “το ΠΑΣΟΚ είναι δίπλα στον πολίτη και κερδίζει διαρκώς πράσινα σημεία στον χάρτη, όπως έδειξαν και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών και αυτό είναι στοιχείο αισιοδοξίας πως κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση”.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναφερθεί και στην πρωτοβουλία που έλαβε στον απόηχο του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη.