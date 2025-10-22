Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία για το μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση θα συνεχιστεί με τις τελευταίες ομιλίες των βουλευτών και την ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου του υπουργείου μεταφορών, που περιλαμβάνει και την τροπολογία, με την συζήτηση που εξελίχθηκε χθες, Τρίτη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να είναι ιδιαίτερα έντονη.

Αρχικά, κατατέθηκαν από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και Πλεύση Ελευθερίας ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, οι οποίες απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία, όπως ήταν αναμενόμενο, ωστόσο η κοινή αυτή στάση χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση και ειδικά από τον πρωθυπουργό και τον υπ. Δικαιοσύνης ως επιχείρημα ότι όλοι έχουν γίνει «ουρά» της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η απουσία Δένδια

Την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τελικά υπερασπίστηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την απουσία του καθ’ ύλην αρμόδιου Νίκου Δένδια να προκαλεί τα έντονα σχόλια της αντιπολίτευσης, τα οποία από το πρωί ζητούσαν απαντήσεις σχετικά με το αν ο κ. Δένδιας συμφωνεί πολιτικά με την πρωτοβουλία του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ όλα τα κόμματα κατηγόρησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η τροπολογία κατατέθηκε για λόγους εσωκομματικού ανταγωνισμού των δύο πολιτικών προσώπων.

Η δήλωση που εξέδωσε πάντως ο κ. Δένδιας την ώρα που στο βήμα της Βουλής βρισκόταν ο πρωθυπουργός, κάθε άλλο παρά ηρέμησε τα πνεύματα, καθώς δεν ήταν λίγοι όσοι την ανέγνωσαν ως μια προσπάθεια του υπουργού να πάρει αποστάσεις από τις νέες αρμοδιότητες που του ανατίθενται, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος έχει συνυπογράψει το νομοσχέδιο. Άλλωστε, το γεγονός ότι ο υπουργός βρισκόταν λίγα μέτρα από τη Βουλή, αφού παρίστατο σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια στο Σύνταγμα, δίνει από μόνο του το στίγμα των σχέσεων.

Πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον το αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις κατά την ψηφοφορία, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει διαφανεί από τη χθεσινή συζήτηση. Αντιθέτως, παραμένει ανοιχτό το αν θα υπάρξουν ηχηρές απουσίες από την ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ψηφοφορία θα διεξαχθεί ονομαστικά, ύστερα από αίτηση του ΚΚΕ.