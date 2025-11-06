Βελόπουλος: «Να νομιμοποιηθεί η οπλοκατοχή για να τελειώσουν οι βεντέτες»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή πρότεινε την νομιμοποίηση της οπλοκατοχής ως μέτρο αντιμετώπισης της κρητικής βεντέτας και της επανάληψης φαινομένων όπως αυτό στα Βορίζια.

Σχολιάζοντας την αιματηρή συμπλοκή των δύο οικογενειών στα Βορίζια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε: «Κάνω μια έκκληση στους βουλευτές της Κρήτης που κρύφτηκαν ως δειλοί πολιτικοί. Μαζευτείτε με τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους τους κοινοτάρχες και κάντε ένα μνημόνιο υποχρεωτικότητας συνεργασίας για να τελειώσει η ιστορία με τις βεντέτες και με τα παράνομα όπλα. Ποια είναι η λύση; Εδώ είναι η αντίφαση πολλών της ψευτοαριστεράς: λένε ότι τα ναρκωτικά διαδίδονται γιατί είναι παράνομα αλλά δεν λένε ότι τα παράνομα όπλα διαδίδονται γιατί είναι παράνομα. Η λύση είναι αυτή που λέει Ελληνική Λύση! Το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου να ξέρω ποιος είσαι και να μπορείς να αμύνεσαι. Άκουσα και τον Γεωργιάδη να αντιγράφει την Ελληνική Λύση. Φέρτε εδώ το νόμο».

Επίσης επανέλαβε τις καταγγελίες για τους βουλευτές της Κρήτης αναφέροντας ότι:

«Να μην κρύβονται οι βουλευτές της Κρήτης γιατί η σιωπή είναι συνενοχή. Όλοι σιωπούσαν. Υπάρχουν βίντεο από την κηδεία του Κ. Μητσοτάκη όπου έπεσαν 3 χιλιάδες σφαίρες από παράνομα όπλα. Σε γάμο βουλευτή της ΝΔ έπεσαν 6 χιλιάδες σφαίρες από καλάζνικοφ».