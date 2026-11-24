Σε φρεάτιο ανελκυστήρα έπεσε ένας άνδρας την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου στην περιοχή Φυλής, στα Άνω Λιόσια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 14:00 το μεσημέρι. Ο 56χρονος τραυματίστηκε συνεπεία της πτώσης του στο φρεάτιο.

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Συνολικά, κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 10ο και 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες με επιτυχία απεγκλώβισαν τον άνδρα λίγο πριν τις 15:00.

Ο 56χρονος στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.