Τσουκαλάς: Συνειδητή επιλογή του κ. Μητσοτάκη να είναι ο πρωθυπουργός του 13ωρου

«Ο πρωθυπουργός έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή να είναι πρωθυπουργός της ελαστικοποίησης, των εξοντωτικών ωραρίων, του 13ωρου, της εξαήμερης εργασίας», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1 με αφορμή τις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ξεκαθάρισε ότι αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, «όλη αυτήν τη νομοθεσία η οποία εντατικοποιεί και υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε επιπλέον ώρες, προφανώς θα την αλλάξει. Είναι δεδομένο». Τόνισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύθηκε για συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε ξεκαθαρίσει πως οτιδήποτε αφορά σε τέτοια ζητήματα θα συμφωνείται σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων. Το νομικό πλαίσιο θα είναι καθαρό, θα είναι αυτό που ήταν πριν στις αντεργατικές αλλαγές της κυβέρνησης. Θα μπορούν εργαζόμενοι και εργοδότες με συλλογικές διαπραγματεύσεις να συμφωνούν επιμέρους, όχι όμως με ατομική σύμβαση όπου εργαζόμενος δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε το εργασιακό νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι μία μεμονωμένη κίνηση της κυβέρνησης, αλλά η συνέχεια τριών νομοσχεδίων» και πως «προχωρά σε περαιτέρω ελαστικοποίηση, περαιτέρω καθήλωση των αποδοχών, αύξηση των ωρών εργασίας, αύξηση του ημερήσιου ωραρίου, αμφισβητεί κατακτήσεις για το ωράριο και αποσκοπεί στο μοντέλο φθηνής απασχόλησης, χαμηλής παραγωγικότητας και αποδυνάμωσης της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων». Σχετικά με το 13ωρο εκτίμησε πως «όταν δίνεις στην εργοδοτική πλευρά από πριν το ωράριο, μειώνεις και τη διαπραγματευτική ισχύ που έχουν οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν παραπάνω πράγματα σε ειδικές συνθήκες». «Στην ουσία, με τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών στην υπερωρία, είναι πολύ φθηνότερο ένας εργοδότης να απασχολήσει υπερωριακά έναν εργαζόμενο από το να προσλάβει άλλον», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι στο σύνολό τους «δείχνουν ότι, παρά τη φορολογική παρέμβαση που εξήγγειλε η κυβέρνηση, εκείνη βρίσκεται σε πορεία πτωτική, ενώ φαίνεται ότι ακόμα και εκείνοι που σήμερα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία πιστεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η κυβέρνηση υποθάλπει τη διαφθορά». Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που καταγράφει άνοδο και σημείωσε ότι «ένα πολιτικό πρόγραμμα δεν επικοινωνείται απλά τη στιγμή που μιλάει ο πρόεδρος στη ΔΕΘ, αλλά με δράσεις και παρεμβάσεις. Για αυτό και εμείς γυρνάμε όλη την Ελλάδα».

Υποστήριξε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της διακυβέρνησης του» και πως «στο κοινωνικό υπέδαφος παγιώνεται η εικόνα ενός πρωθυπουργού σε αποδρομή, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι μία δύναμη η οποία έρχεται με ένα πρόγραμμα θετικών αλλαγών». «Στο ερώτημα, πολιτική αλλαγή ή στασιμότητα, το 63% απαντάει πολιτική αλλαγή, ενώ στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εκλογές, η πλειοψηφία απαντά θετικά», είπε αναφερόμενος σε ποιοτικά στοιχεία από δημοσκοπήσεις. Πρόσθεσε ότι «στο ερώτημα “κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ”, υπάρχει απόλυτη ισοτιμία» και πως «αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος καταγράφει το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ως το κόμμα που μπορεί να πρωταγωνιστεί στο να υπάρξει πολιτική αλλαγή».