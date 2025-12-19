Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός επιλέγει τη ρήξη με τον αγροτικό κόσμο

«Κάθε διαδικασία διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα είναι σημαντική, αρκεί να μην είναι προσχηματική. Εμείς θέλουμε τον διάλογο και των αγροτών με την κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση τον τορπιλίζει συνεχώς», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ρ/σ Ελλάδα «94,3».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι ο πρωθυπουργός επιλέγει «με την τελευταία του δήλωση στην ουσία να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ρήξης». Εμείς θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν σπίτια τους, να αποκλιμακωθεί η ιστορία αυτή, αλλά να γυρίσουν με ασφάλεια και για την παραγωγή τους και για το εισόδημά τους και για τις οικογένειές τους». Είπε ότι «η κυβέρνηση τους θέλει ηττημένους», ότι αρχικά τους θεωρούσε αόρατους, ότι μόλις βγήκαν στα μπλόκα «προσπάθησε αρχικά να τους δυσφημήσει και να τους ποινικοποιήσει» και «μετά προσχηματικά τους κάλεσε σε διάλογο με τελεσίγραφα και προαπαιτούμενα». Σημείωσε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι «ασφαλής διάλογος δεν μπορεί να γίνει αν δεν ανασταλούν οι υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και funds».

Σχολίασε πως η κυβέρνηση «όταν είδε ότι οι αγρότες δεν είναι διατεθειμένοι – και εύλογα, χωρίς αξιοπιστία, χωρίς ασφάλεια – να συζητήσουν με κυβερνητικά τελεσίγραφα, αντί να κάνει ένα βήμα πίσω και να αναγνωρίσει τα λάθη της, επιλέγει ξανά την κατά μέτωπο επίθεση». Ανέφερε ότι «ο κ. Βορίδης είπε σε συνέντευξή ότι ‘η άλλη πλευρά δεν μπορεί να λέει όχι, δεν μιλάω. Με το δεν μιλάω, στο τέλος, δεν θα πάρει τίποτα κανένας’». «Αυτό είναι απειλή; Έχει περάσει πια η κυβέρνηση στο στάδιο και ο πρώην υπουργός – από τους βασικούς πολιτικούς υπαιτίους αυτής της κατάστασης – να απειλεί τον αγροτικό κόσμο ότι αν δεν δεχτεί τα τελεσίγραφα της κυβέρνησης, δεν θα πράει κανείς τίποτα», τόνισε, σχολιάζοντας ότι «περνάμε πια σε άλλη πίστα έντασης, την οποία επιλέγει η κυβέρνηση».

Χαρακτήρισε την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως «καινοτομία νεοδημοκρατική», καθώς «παντού ο κανονισμός της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας της Κομισιόν αναφέρει ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι φορείς, οι οποίοι θα έχουν ως κεντρικό ρόλο την πιστοποίηση και καταβολή των ενισχύσεων». «Αυτή η καινοφανής πρακτική είναι και η αιτία των μεγάλων καθυστερήσεων», τόνισε.

Αναφερόμενος στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «η Εξεταστική αποδεικνύει ότι έχουμε μια κυβέρνηση της σιωπής». Ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι σε μια Προανακριτική «δεν θα ήταν το ζήτημα η δημοσιότητα, αλλά η ουσία», ότι «θα είχε ακριβώς ως ρόλο το να έρθει να εξάγει συμπεράσματα για τυχόν ποινικές ευθύνες» και «θα ήταν μια διαδικασία στην οποία ούτε ο μάρτυρας θα μπορούσε να έρχεται και να λέει συνεχώς ότι δεν μιλάει και βέβαια θα είχαμε συγκεκριμένα στοιχεία για τα οποία θα έπρεπε να τοποθετηθούν». Σχετικά με τις εντάσεις στην Επιτροπή, είπε ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάνουν πολύ ουσιαστική δουλειά, σχολιάζοντας ότι «είναι άλλο πράγμα να κάνεις τις σκληρές ερωτήσεις που πρέπει αλλά με έναν αξιοπρεπή τρόπο και με μια διαδικασία, η οποία εξυπηρετεί τον σκοπό της Εξεταστικής». Σχολίασε ότι δεν τιμά την κοινοβουλευτική τάξη «ότι βλέπουμε βουλευτές της ΝΔ όταν ο μάρτυρας είναι υπουργός ή μέλος της ΝΔ, να λειτουργούν σαν συνήγοροι υπεράσπισης, ενώ όταν ο μάρτυρας δεν ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας να γίνονται ξαφνικά Ιαβέρηδες». «Το ότι βλέπουμε και από άλλα κόμματα να επιχειρείται η πρόσκαιρη εντύπωση και αυτό ισχύει, είπε.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο με πολλά εν αναμονή κόμματα και μια παραφιλολογία για αυτά, μένει σταθερό και έχει και οριακά κέρδη, όπως χθες στη Metron Analysis, «ενώ η κυβέρνηση φαίνεται να πέφτει και βέβαια βλέπουμε ότι πρόσκαιρα έχουν μια άνοδο κόμματα προσωποπαγή, χωρίς πολιτική ταυτότητα». Ανέφερε ότι ο κόσμος όταν έρθει η ώρα να ψηφίσει, θα ψηφίσει με την ελπίδα να ζήσει καλύτερ «και το μόνο κόμμα το οποίο παρέχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ρεαλιστική, προοδευτική, εφαρμόσιμη και ριζικά και εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή της ΝΔ, είναι το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη».

«Το βασικό ζήτημα εδώ είναι ότι ο κόσμος θέλει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή, γιατί δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχει άλλο το ασφυκτικό πλαίσιο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση στην κοινωνική κινητικότητα. Να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ, ό,τι επιλογές κι αν έχει κάνει στο παρελθόν, ό,τι επιμέρους διαφωνίες μπορεί και να έχει, για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική κοινωνία και τη χώρα», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.