ΠΑΣΟΚ: “Η ΝΔ προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει”

«Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ανέφερε ειδικότερα πως «η ΝΔ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα καθώς έχει αποτύχει στην οικονομία, την κοινωνική και εξωτερική πολιτική και έχει πλέον χάσει κάθε μεταρρυθμιστική πνοή» και, συνεπώς, δεν θέλει έναν αντίπαλο που μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά, αλλά «έναν αντίπαλο ο οποίος θα είναι περιχαρακωμένος σε μια γωνία και θα τον δείχνει θυμίζοντας στον κόσμο πώς ζούσε μέσα στην κρίση».

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τόνισε ότι το κόμμα του έχει επιλέξει ως κουλτούρα την αλλαγή και όχι τις κραυγές και ότι έχει κοστολογημένες προτάσεις «σε αντίθεση με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη το 2018 που έταξε τα πάντα στους πάντες».

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η εικόνα που όλοι βλέπουν είναι ότι το κόμμα ΕΛΑΣ πια φτάνει σε ένα ταβάνι» και ότι «δεν έχει και κάτι ιδιαίτερα καινούργιο να πει και οι προτάσεις που κάνει, είναι μια συρραφή προτάσεων, οι πιο πολλές από το ΠΑΣΟΚ, κάποιες λίγες από τη Νέα Δημοκρατία». Σχολίασε ότι το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού που εμφανίστηκε ως τρίτο, ξαφνικά είναι έκτο. Σχετικά με τη χθεσινή εκδήλωσης της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είπε ότι δεν ακούστηκε κάποια αυτοκριτική, δεδομένου ότι «η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που είναι η συνέχεια του παλιού Συνασπισμού, που ουδέποτε στήριξε τις μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ που πήγαν την αυτοδιοίκηση μπροστά».

«Εμάς ο αγώνα μας δεν είναι διμέτωπος αλλά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι που κάνει διμέτωπο. «Ο δικός μας αγώνας είναι μονομέτωπος και αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και πρέπει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή», τόνισε, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα για αύξηση των ανισοτήτων, για την ακρίβεια, για «πολιτική εξαπάτηση» μεγάλων μερίδων της κοινωνίας όπως συνταξιούχοι, δανειολήπτες, μισθωτοί, αλλά και για «μια εξωτερική πολιτική που φαίνεται ότι δεν έχει βάθος και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στο μέλλον – σε σχέση με την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Τόνισε στο ίδιο πλαίσιο ότι η αντιπαράθεση μας με τη ΝΔ δεν περιορίζεται σε προσχωρήσεις βουλευτών, αλλά ότι είναι καθαρά πολιτική. «Εμείς έχουμε την πολιτική μας και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που αγκαλιάζουν το ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι η μόνη λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι να συμπαραταχθούν μαζί με το ΠΑΣΟΚ», είπε μεταξύ άλλων.

Ταυτόχρονα, σε όσους καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν κατάφερε να καλύψει το «κενό» και γι’ αυτό η έλευση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μοιάζει να ελκύει τους πολίτες ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι θα δεχόταν μια κριτική περί κενού, αν έβλεπε κάποιο κόμμα που έρχεται τώρα και λέει κάτι άλλο από εκείνο που λέει το ΠΑΣΟΚ: «Όταν έρχονται άλλα κόμματα και σε αντιγράφουν πλήρως, πού είναι το κενό; Όταν το κόμμα που εμφανίζεται έχει τόσο στη φορολόγηση και τις τράπεζες όσο και στη στέγαση πρόταση όμοια με τη δική μας και στα κόκκινα δάνεια όμοια με της ΝΔ τότε δεν μοιάζει να προσφέρει κάτι νέο στην πολιτική ζωή».

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την 13η σύνταξη, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «ο πρωθυπουργός διέψευσε όλο αυτό το αφήγημα που έστησε η ΝΔ λέγοντας τα ίδια νούμερα μ’ εμάς». Ανέφερε συγκεκριμένα πως «όταν έχουμε 2,2 δισ. δημοσιονομικό και όταν ο κ. Πιερρακάκης ένωσε 6 εκατομμύρια από παλαιότερο πρόγραμμα με 17 εκατομμύρια από το νέο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είπε ότι έχει 23 δισ., ονομάζοντας τους ήδη προϋπολογισμένους εθνικούς πόρους ως Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τότε πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει χώρος για τα 420 εκατομμύρια της 13ης σύνταξης;». Προσέθεσε ότι «βέβαια δια στόματος του κ. Καιρίδη μας είπαν ότι δεν είναι προτεραιότητα τους οι συνταξιούχοι διότι δεν είναι αναπτυξιακή η στήριξη τους». «Αυτή η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες», τόνισε. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «δίπλα στη φράση κακοδιαχείριση, διαφθορά, σπατάλη και εκτροχιασμός λέει Κυριάκος Μητσοτάκης», ο οποίος «έταξε τα πάντα στους πάντες» και πως «τώρα προσπαθεί να μας πείσει ότι η χώρα χρειάζεται δύο πανίσχυρες ανώνυμες εταιρείες, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΔ, για το νερό αντί να εξασφαλίσει μία πολιτική που θα εξασφαλίζει το νερό ως δημόσιο αγαθό και εθνικό πόρο».