Τσουκαλάς: «Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η ΝΔ πέφτει στο κενό»

«Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Ο κ. Τσουκαλάς εγκάλεσε την Κυβέρνηση επειδή δεν έχει ακόμα απαντήσει « ποιόν προστάτευσε χθες με τη σιωπή του ο κ. Ξυλούρης;», όπως ανέφερε στη δήλωσή του.

Τόνισε ακόμη πώς «κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην Εξεταστική Επιτροπή». «Ό,τι και να κάνει η Κυβέρνηση, όσα εμπόδια και θέλει να βάλει, στο τέλος η δικαιοσύνη θα κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.