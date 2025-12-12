ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισαγγελική παρέμβαση για τον Γιώργο Ξυλούρη – Ο “Φραπές” ελέγχεται για ψευδή κατάθεση στην εξεταστική

Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσε η θυελλώδης κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη ή Φραπέ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ενώπιον της οποίας συζητείται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο σκεπτικό της έρευνας της εισαγγελέας εξετάζεται η άρνηση του Ξυλούρη να απαντήσει σχετικές ερωτήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπροστά στους εισηγητές των κομμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τα έγγραφα από τη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής διαβιβάστηκαν άμεσα από τη Βουλή και μετά από αξιολόγηση του υλικού, ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη ελέγχεται για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του αδικήματος, θα εφαρμοστεί διαδικασία του αυτοφώρου και οι Αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του κ. Ξυλούρη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα η έρευνα ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ η αυτόφωρη διαδικασία μπορούσε νομικά να εκτελεσθεί και από την επιτροπή της Βουλής καθώς βάση νόμου έχει και το ρόλο εισαγγελέα σε τέτοιες περιπτώσεις

Αν μέχρι την εκπνοή του αυτοφώρου απόψε τα μεσάνυχτα έχει ολοκληρωθεί η προανάκριση, θα κινηθεί η διαδικασία σύλληψης. Κατά την διάρκεια της μαραθώνιας κατάθεσης του “Φραπέ” στην εξεταστική επιτροπή, ο Ξυλούρης επικαλέστηκε το… “δικαίωμα της σιωπής” σε ορισμένες ερωτήσεις των εκπροσώπων, ενώ υπήρξε ένταση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον κατηγόρησε για ψευδομαρτυρία.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε τη σύλληψη του μάρτυρα με τη διαδικασία του αυτοφώρου για ψευδομαρτυρία και τόνισε ότι απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε η επίμαχη στιχομυθία που κατά τα λεγόμενα της κ. Κωνσταντοπούλου, ο αγροτοσυνδικαλιστης την απείλησε λέγοντας ότι θα της “στρίψει το λαρύγγι”.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κατέθεσε μήνυση κατά του Ξυλούρη

Στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφερε το θέμα της μήνυσης της στον Γιώργο Ξυλούρη ή Φραπέ η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας περιέγραψε τις κινήσεις της μετά τις απειλές που καταγγέλλει ότι δέχτηκε από τον Γιώργο Ξυλούρη. Στην συνέχεια, ανέβασε στα social media ότι η “η μήνυση είναι κατατεθειμένη και ακόμη κανένας Εισαγγελέας δεν έχει κινητοποιηθεί.”

Η μήνυση κατατέθηκε μετά την, όπως καταγγέλλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απειλή κατά της ζωή της που δέχτηκε από τον Γιώργο Ξυλούρη χθες (12/12).

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στην εξεταστική επιτροπή: «Στην Κυριακή Γρίβα είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί και σε εμένα είπαν το περιπολικό δεν παίρνει μηνύσεις. Πήγα κατόπιν αυτών έχοντας ζητήσει επίσημα την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».