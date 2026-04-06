Τσουκαλάς: “Ασυμβίβαστο η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη με το δημόσιο συμφέρον”

«Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το μόνο ασυμβίβαστο που υπάρχει, είναι αυτό μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του δημοσίου συμφέροντος», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews, σε συνέχεια του μηνύματος του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι «είναι δύο πλήρως διαφορετικές, αντιπαραθετικές – στην ουσία – έννοιες και νομίζω ότι αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη». Είπε ότι από χθες ο κ. Μητσοτάκης «εμφανίζεται ως εκείνος που είναι έτοιμος να αντιπαρατεθεί με το βαθύ κράτος», για να υπογραμμίσει: «Οι υποκλοπές δεν είναι βαθύ κράτος; Η είδηση ότι η εταιρεία που είχε το Predator θα λάμβανε περίπου και ευρωπαϊκά κονδύλια για να δώσει το λογισμικό στην Ελλάδα, δεν είναι βαθύ κράτος; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η εικόνα 15 περίπου βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ελέγχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν είναι βαθύ κράτος; Το ότι τα κονδύλια – τα ευρωπαϊκά και τα δημόσια, οι φόροι μας δηλαδή – είχαν γίνει έξοδα προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι βαθύ κράτος;». Είπε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός αρνήθηκε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που αφορούσε τον μη διορισμό δικαστών σε θέσεις για τέσσερα έτη, σχολάζοντας: «Γιατί; Αυτό δεν ήταν βαθύ κράτος; Τώρα θυμήθηκε τον πελατειασμό ο πρωθυπουργός; Αυτό δεν θα εξάλειψε με το επιτελικό κράτος; Και τελικά έκανε ακριβώς το ανάποδο».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «εδώ έχουμε, ενδεχομένως, παράνομες πράξεις που θα ελεγχθεί αν έγιναν με τη συνδρομή – θα το δούμε – βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας».

Ρώτησε αν έχουμε άλλη χώρα όπου υπάρχουν 15 ελεγχόμενοι βουλευτές πλειοψηφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκτίμησε ότι «δεν είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι αθώοι». «Εγώ γι’ αυτό λέω ότι το βαρίδι είναι ο πρωθυπουργός. Σε οτιδήποτε, από τις υποκλοπές έως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλέκεται το περιβάλλον του. Παντού διαφθορά», είπε ο κ.Τσουκαλάς.

Χαρακτήρισε την πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, ως «περιστρεφόμενες πόρτες ή μουσικές καρέκλες». «Εγώ αυτό που κατάλαβα», ανέφερε ειδικότερα, «είναι ότι στην ουσία ο οποιοσδήποτε βουλευτής θα γίνεται υπουργός μετά θα μπορεί να επανέλθει ως βουλευτής ή να είναι υποψήφιος. ‘Αρα, τι ασυμβίβαστο είναι αυτό; Πώς δημιουργείς ρωγμή στον πελατειασμό, αν εγώ γίνω αύριο υπουργός και ξέρω ότι μπορώ να κατέβω για βουλευτής; Ή ξέρω ότι μπορώ να επανέλθω ως βουλευτής;». Σχολίασε ότι πιο πολύ του φάνηκε ως «πολιτικαντισμός για να κλείσει το μάτι στους επιλαχόντες βουλευτές». «Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οτιδήποτε μπορεί να τα βάλει με τον πελατειασμό. Δεν έχουμε ταμπού», ανέφερε.

Σχετικά με το πολιτικό διακύβευμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διατύπωσε την άποψη ότι «ο μόνος τρόπος να έρθει η κάθαρση, να πάρει ανάσα η χώρα, να βγάλουμε το κεφάλι από το βούρκο και να ανασάνουμε σαν κοινωνία, είναι οι εκλογές». Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας σε σχέση με τους εταίρους μας» και ότι «η κυβέρνηση όφειλε μετά από την περιπέτεια με τα μνημόνια να έχει πάρει ένα μάθημα, είχαμε πελατειασμό και έπρεπε να τον αφήσουμε πίσω μας». Όμως, υποστήριξε, «παρέλαβε μία χώρα εκτός μνημονίων και την έκανε χειρότερα από ό,τι ήταν πριν σε επίπεδο πελατειακών σχέσεων. Η Νέα Δημοκρατία είναι ταυτισμένη με την πλήρη αναξιοκρατία».

Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για τις εκλογές ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «εμείς είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Να γίνουν εκλογές αύριο». «Και αυτό που είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι τα αιτήματα γίνονται δεκτά, περιμένουμε να το δούμε. Όχι μόνο τζάμπα μαγκιές», σχολίασε. Ακόμα είπε ότι η δημοσκοπική διαφορά υπάρχει «αλλά όταν πάμε στην εκκίνηση τότε αυτό θα αλλάξει, γιατί το 68% των πολιτών θέλουν την πολιτική αλλαγή». «’Αρα, αν θέλουν να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή και να έχουμε αύριο κυβέρνηση, έντιμη, που μπορεί – χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτειες – να κάνει τις απαραίτητες τομές και αλλαγές, έχουν μόνο μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε καταληκτικά.