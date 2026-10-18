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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Τραγουδά το «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» και χοροπηδά με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα (Βίντεο)

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε βίντεο από την περιοδεία του στα Ιωάννινα, στο οποίο τραγουδά με νεαρά μέλη της ΟΝΝΕΔ το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Άδωνις Γεωργιάδης: Τραγουδά το «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» και χοροπηδά με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα (Βίντεο)
Ο Άδωνις Γεωργιάδης μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα.
DEBATER NEWSROOM

Ένα στιγμιότυπο γεμάτο ενθουσιασμό από την περιοδεία του στα Ιωάννινα μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δεν δίστασε να τραγουδήσει και να χοροπηδήσει μαζί με νεαρά μέλη της ΟΝΝΕΔ.

Στο βίντεο που συνόδευσε την ανάρτησή του, ο υπουργός εμφανίζεται ανάμεσα σε μέλη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία τραγουδούν ρυθμικά το γνωστό σύνθημα «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης συμμετέχει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, φωνάζοντας δυνατά το σύνθημα, χειροκροτώντας και… χοροπηδώντας μαζί με τους νεαρούς υποστηρικτές του κόμματος.

Η υποδοχή από την ΟΝΝΕΔ και τα συνθήματα

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά την παρουσία του υπουργού στα Ιωάννινα, όπου ολοκλήρωσε την περιοδεία του με επίσκεψη και ομιλία στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υποδοχή που του επιφύλαξαν τα μέλη της ΟΝΝΕΔ, χαρακτηρίζοντάς την την ωραιότερη στιγμή της επίσκεψής του.

«Η συσπείρωσή μας ανεβαίνει διαρκώς»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η συμμετοχή στην εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, συνδέοντας την προσέλευση με την εκτίμησή του ότι ενισχύεται η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο.

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Ό,τι και να λένε η συσπείρωσή μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών.

Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της ΟΝΝΕΔ. Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη».

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Το μήνυμα για τρίτη αυτοδύναμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας

Πέρα από το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τα συνθήματα, ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να στείλει και πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Με τη φράση «Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη», εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εκλογική πορεία της Νέας Δημοκρατίας.

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Πάντως, εκείνο που ξεχωρίζει από την ανάρτησή του είναι το βίντεο με τον υπουργό Υγείας να συμμετέχει με ιδιαίτερη θέρμη στα συνθήματα της ΟΝΝΕΔ, σε ένα στιγμιότυπο που παραπέμπει περισσότερο σε φοιτητική συγκέντρωση παρά σε τυπική πολιτική εκδήλωση.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης:

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