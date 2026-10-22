Πόρισμα για το ιατρείο της Καρυστιανού: Τα μηχανήματα βιοσυντονισμού αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έφερε στο φως πληροφορίες για το πόρισμα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) μετά τον έλεγχο που έγινε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού, μετά το εντοπισμό του από το Medwatch.

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και απαντώντας στον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού ότι «το μηχάνημα βιοανάδρασης είναι νόμιμο και ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί», είπε: «μου είχε έρθει ένα χαρτί του ΙΣΘ που ρωτούσε το ΚΕΣΥ, το οποίο υπάγεται σε μένα, αν τα μηχανήματα της κυρίας Καρυστιανού επιτρέπονται και αν παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να δει αν χρειάζεται να προχωρήσει ή όχι σε μέτρα. Το ΚΕΣΥ απάντησε ότι ο όρος κβαντική ιατρική δεν υφίσταται και είναι τσαρλατανισμός και όλα τα μηχανήματα του βιοσυντονισμού δεν έχουν διαπιστωμένη θεραπευτική δράση και αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας».

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«Το τι απόφαση θα πάρει ο ΙΣΘ δεν το ξέρω. Η απόφαση του ΚΕΣΥ είναι ότι η διαφήμιση και η λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού αντιβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας καθώς δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη για τη θεραπευτική δράση τους» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Κατέληξε, τέλος, λέγοντας «για να μην φωνάζει η κυρία Καρυστιανού ότι τη στοχοποιώ, δεν τη στοχοποιώ, εδώ ασκούμε μια τυπική δραστηριότητα».