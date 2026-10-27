Αυγενάκης για Basketgate: “Διαχρονικό αίτημα η αλλαγή του πλαισίου εκλογής νέων διοικήσεων – Να βγουν όλα στο φως”

Για το σκάνδαλο με τους στημένου αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ μίλησε ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αυγενάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, είπε χαρακτηριστικά: «Τις τελευταίες ημέρες ήρθε στη δημοσιότητα μια ζοφερή υπόθεση στον χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ. Θέλω να τονίσω ότι η υψηλότερη αξία είναι η Δικαιοσύνη, πάνω από προσωπικές φιλίες και γνωριμίες», ανέφερε ο πρώην υφυπουργός.

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«Όλα στο φως, λοιπόν. Η Δικαιοσύνη οφείλει να αποδώσει ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν και εμείς, ως κοινωνία, να αποδείξουμε στην πράξη ότι σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας», πρόσθεσε, αποφεύγοντας να προκαταλάβει την έκβαση της δικαστικής διερεύνησης.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης επέμεινε ότι η αντιμετώπιση φαινομένων χειραγώγησης αγώνων δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωπικές σχέσεις ή πολιτικές σκοπιμότητες, καθώς, όπως υποστήριξε, διακυβεύεται η αξιοπιστία του αθλητισμού.

Διαχρονικό αίτημα η ανανέωση των διοικήσεων

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις της θητείας του, ο πρώην υφυπουργός υπενθύμισε ότι θεσπίστηκαν όρια θητειών και ηλικίας για τις διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις εκλογικές διαδικασίες για τα νόμιμα αθλητικά σωματεία.

Όπως σημείωσε, η ανανέωση των διοικήσεων αποτελούσε διαχρονικό αίτημα Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών και κορυφαίων αθλητών, το οποίο μετατράπηκε σε νομοθετική πρωτοβουλία.

«Η διάταξη δεν ήταν φωτογραφική. Ήταν καθολική και αφορούσε όλες τις ομοσπονδίες. Στον εκλογικό κύκλο του 2021 είχαμε, μέσα από εκλογικές διαδικασίες, αλλαγές προέδρων και διοικήσεων στις 23 από τις 27 ομοσπονδίες», υποστήριξε.

Μεταξύ των ομοσπονδιών στις οποίες αναφέρθηκε περιλαμβάνονται η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), ο ΣΕΓΑΣ, καθώς και οι ομοσπονδίες κολύμβησης, ιστιοπλοΐας, γυμναστικής και αντισφαίρισης.

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Υπενθύμισε, επίσης, ότι υπέρ της ανανέωσης είχαν τοποθετηθεί δημόσια αθλητές όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο Πύρρος Δήμας και ο Παναγιώτης Φασούλας.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τις αλλαγές στις διοικήσεις με την ενίσχυση της συμμετοχής των αθλητών και τη δημιουργία συνθηκών μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, κάνοντας αναφορά και στο κίνημα #MeToo στον ελληνικό αθλητισμό.

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Η καθυστέρηση κύρωσης της Σύμβασης Μακόλιν

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στις νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στημένων αγώνων.

Υπενθύμισε ότι τον Νοέμβριο του 2019, με τον νόμο 4639/2019, κυρώθηκε η Σύμβαση Μακόλιν για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, η οποία παρέμενε σε εκκρεμότητα από το 2014.

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Αφήνοντας αιχμές για τους προηγούμενους χειρισμούς, ανέφερε ότι «κάποιοι πρέπει να ερωτηθούν γιατί από το 2014 η κύρωση και νομοθέτηση της σύμβασης αυτής παρέμενε στο συρτάρι».

Παράλληλα, στάθηκε στη θεσμοθέτηση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον Δεκέμβριο του 2020, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ελληνικής Αστυνομίας και της αθλητικής Δικαιοσύνης.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και στην προστασία της ακεραιότητας των αθλητικών διοργανώσεων.

Αναφορά έκανε και στις αλλαγές στη διαδικασία επιλογής των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, επισημαίνοντας ότι με τον νόμο 4809/2021 προβλέφθηκε η διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής πριν από τον διορισμό τους.

«Οι προσωπικές ευθύνες δεν ακυρώνουν μια μεταρρύθμιση»

Επανερχόμενος στις αποκαλύψεις για το μπάσκετ, ο Λευτέρης Αυγενάκης επιχείρησε να διαχωρίσει τις θεσμικές αλλαγές από τις ενδεχόμενες ευθύνες προσώπων που αναδείχθηκαν στις διοικήσεις των ομοσπονδιών.

«Η συνεργασία της Πολιτείας με εκλεγμένες διοικήσεις δεν συνεπάγεται αποδοχή ενδεχόμενων παράνομων πράξεων. Τυχόν προσωπικές ευθύνες δεν ακυρώνουν μια μεταρρύθμιση που ανταποκρινόταν σε διαχρονικό αίτημα της αθλητικής κοινότητας», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η ανανέωση των διοικήσεων δεν αποτελούσε προσωπική του επιλογή, αλλά αίτημα αθλητών και συλλογικών φορέων που ζητούσαν αλλαγές στην ηγεσία ομοσπονδιών, έπειτα από πολυετείς θητείες των ίδιων προσώπων.

Κατά τον πρώην υφυπουργό, η Πολιτεία όφειλε να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επέτρεπε μεγαλύτερη συμμετοχή των αθλητικών σωματείων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Λευτέρης Αυγενάκης επανέλαβε την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των καταγγελιών και αυστηρής αντιμετώπισης όσων αποδειχθεί ότι εμπλέκονται σε χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.

«Η χειραγώγηση αγώνων πλήττει την αξιοπιστία του αθλητισμού. Εφόσον αποδειχθούν οι κατηγορίες, όσοι ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν με κάθε αυστηρότητα», ανέφερε.

«Το λέω ως γονέας, ως πολίτης και ως πολιτικός: κανείς δεν μπορεί να παίζει με τα όνειρα των παιδιών και τις θυσίες των γονιών τους», κατέληξε, επισημαίνοντας ότι η προστασία της αξιοπιστίας των αθλητικών διοργανώσεων αποτελεί ευθύνη τόσο της Πολιτείας όσο και των θεσμικών φορέων του αθλητισμού.