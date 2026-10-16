Γεωργιάδης: “Στα Ιωάννινα με περίμενε η γνωστή συμμορία της μιζέριας – Είχαν τόσο πάθος που μετά από λίγα λεπτά έφυγαν”

Ανάρτηση για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου νοσοκομείου Χατζηκώστα στα Ιωάννινα δημοσίευσε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος και στη συγκέντρωση διαδηλωτών, τους οποίους αποκάλεσε «συμμορία της μιζέριας».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει: «στην είσοδο (σ.σ. του νοσοκομείου Χατζηκώστα) με περίμενε η γνωστή συμμορία της μιζέριας και αποφάσισα να μην τους δώσω σημασία. Δεν πήγα αλλά συνέχισα το πρόγραμμα μου. Είπα στους συνεργάτες μου ότι εάν θα ήταν εκεί και μετά τα εγκαίνια κατά την έξοδο μου θα πήγαινα να τους μιλήσω. Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν. Όταν βγήκα να φύγω, πήγα εκεί που στέκονταν και έκανα δηλώσεις μόνος μου».

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Στο βίντεο ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζει δηκτικά: «Η επανάσταση στην Ελλάδα γίνεται μόνο εντός ωραρίου και όχι εκτός χρόνου. Τόσο πίστευαν τη μάχη για την υγεία μόλις με είδαν να μπαίνω μέσα σηκώθηκαν και έφυγαν οι επαναστάτες της συμφοράς».

Χθες στην περιοδεία μας στο Νομό Ιωαννίνων κάναμε πολλά πράγματα. Ξεχωρίζω όμως την σκηνή αυτή που βλέπετε. Στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» πήγαμε για να εγκαινιάσουμε ένα υπέροχο έργο, τα νέα ΤΕΠ και την νέα Ακτινολογική Κλινική. Θα δείτε στο βίντεο πόσο υπέροχο έγινε και το Νοσοκομείο αυτό που χρόνια το είχαν παραμελήσει άπαντες και οι Γιαννιώτες πίστευαν ότι τελικά θα κλείσει. Και τελικά όχι μόνον δεν έκλεισε αλλά το κάναμε καινούργιο! Επίσης προσλάβαμε +30 ιατρούς από το 2019 και τώρα προσλάβαμε άλλους 30 νοσηλευτές. Στην είσοδο με περίμενε η γνωστή συμμορία της μιζέριας και αποφάσισα να μήν τους δώσω σημασία. Δεν πήγα αλλά συνέχισα το πρόγραμμα μου. Είπα στους συνεργάτες μου ότι εάν θα ήταν εκεί και μετά τα εγκαίνια κατά την έξοδο μου θα πήγαινα να τους μιλήσω. Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν. Όταν βγήκα να φύγω πήγα εκεί που στέκονταν και έκανα δηλώσεις μόνος μου. Κοινώς μήν σας παρασύρουν κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ. Μόνον η πολιτική τους νοιάζει και η βλάβη στην Κυβέρνηση. Κατά τα άλλα εγκαινιάσαμε και το Κέντρο Υγείας Μετσόβου, υπέροχο και τον σταθμό ΕΚΑΒ που φτιάξαμε στα Ζαγόρια, αίτημα της τοπικής κοινωνίας 30 ετών. Εκεί στα Ζαγόρια μας υποδέχθηκαν οι κάτοικοι με λουλούδια και αγκαλιές, από την συμμορία της μιζέριας το πρωί στην συμμορία της χαράς το απόγευμα! Ο κόσμος τελικά και βλέπει και καταλαβαίνει!— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026

«Μην τους πιστεύετε, δεν τους νοιάζει το ΕΣΥ και τα νοσοκομεία, μέσα φτιάξαμε ένα παλάτι και όποιος το είδε έτριβε τα μάτια του. Όσο και να φωνάζει η συμμορία της μιζέριας εμείς προχωράμε για να χτίσουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» συμπληρώνει ο υπουργός Υγείας γράφοντας «μην σας παρασύρουν, κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ. Μόνον η πολιτική τους νοιάζει και η βλάβη στην Κυβέρνηση».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες στην περιοδεία μας στο Νομό Ιωαννίνων κάναμε πολλά πράγματα. Ξεχωρίζω όμως την σκηνή αυτή που βλέπετε. Στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» πήγαμε για να εγκαινιάσουμε ένα υπέροχο έργο, τα νέα ΤΕΠ και την νέα Ακτινολογική Κλινική. Θα δείτε στο βίντεο πόσο υπέροχο έγινε και το Νοσοκομείο αυτό που χρόνια το είχαν παραμελήσει άπαντες και οι Γιαννιώτες πίστευαν ότι τελικά θα κλείσει. Και τελικά όχι μόνον δεν έκλεισε αλλά το κάναμε καινούργιο! Επίσης προσλάβαμε +30 ιατρούς από το 2019 και τώρα προσλάβαμε άλλους 30 νοσηλευτές.

Στην είσοδο με περίμενε η γνωστή συμμορία της μιζέριας και αποφάσισα να μην τους δώσω σημασία. Δεν πήγα αλλά συνέχισα το πρόγραμμα μου. Είπα στους συνεργάτες μου ότι εάν θα ήταν εκεί και μετά τα εγκαίνια κατά την έξοδο μου θα πήγαινα να τους μιλήσω. Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν. Όταν βγήκα να φύγω πήγα εκεί που στέκονταν και έκανα δηλώσεις μόνος μου.

Κοινώς μην σας παρασύρουν κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ. Μόνον η πολιτική τους νοιάζει και η βλάβη στην Κυβέρνηση. Κατά τα άλλα εγκαινιάσαμε και το Κέντρο Υγείας Μετσόβου, υπέροχο και τον σταθμό ΕΚΑΒ που φτιάξαμε στα Ζαγόρια, αίτημα της τοπικής κοινωνίας 30 ετών. Εκεί στα Ζαγόρια μας υποδέχθηκαν οι κάτοικοι με λουλούδια και αγκαλιές, από την συμμορία της μιζέριας το πρωί στην συμμορία της χαράς το απόγευμα! Ο κόσμος τελικά και βλέπει και καταλαβαίνει!

