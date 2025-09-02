Τσουκαλάς: «Ανέκδοτο» δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της ΝΔ

Θέση για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη πήρε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε σε συνέντευξη του στο Mega και τον Νίκο Ευαγγελάτο: “αλλά το “νομιμότητα παντού”, σε μία χώρα που είχε και έχει πολλές πληγές, είμαστε η μόνη κυβέρνηση που από ανέκδοτο, έχουμε αρχίσει και το κάνουμε πράξη”» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο κ. Μαρινάκης σε εμφανή πανικό και προσπαθώντας να μηδενίσει το κοντέρ -λες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις ανέλαβε καθήκοντα- , ομολόγησε ουσιαστικά ότι το «νομιμότητα παντού» ήταν επί 6 χρόνια ανέκδοτο, αλλά τώρα η κυβέρνηση «αρχίζει να το κάνει πράξη». Ανέκδοτο, δυστυχώς, δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος μπορεί να πιστέψει μετά από 6 χρόνια ότι θα αλλάξουν;».