Παύλος Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει μειώσεις φόρων για όλους τους Έλληνες» – Το μήνυμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Έχουν ήδη ξεκινήσει οι δεσμεύσεις περιουσιών, οι κατασχέσεις και το να επιστρέψουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την νέα του μορφή και στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους που τα στερήθηκαν. Δεν πρέπει να είμαστε εκτός τόπου και να πανηγυρίζουμε. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πράγματι έπρεπε να τρέξουμε πιο γρήγορα για κάποια πράγματα, παρά το γεγονός ότι είχαμε κάνει ήδη έλεγχο σε 5.200 ΑΦΜ πριν Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά το νομιμότητα παντού, σε μία χώρα που είχε και έχει πολλές πληγές, είμαστε η μόνη κυβέρνηση που από ανέκδοτο, έχουμε αρχίσει και το κάνουμε πράξη. Έχουν αλλάξει πολλά» ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA.

Από εκεί και πέρα, τόνισε: «Τα λεφτά είναι 1.5 δισ. αλλά σε επίπεδο παρεμβάσεων θα είναι για την κοινωνία η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση γιατί θα έχει τον χαρακτήρα της δικαιοσύνης με έμφαση στη μεσαία τάξη, και τις οικογένειες με παιδιά. Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μειώσεις φόρων για όλους τους Έλληνες. Η κυβέρνηση λέει πως αυτό ως μέτρο κοστίζει 1.35 δισ. και μπορείς να φτάσει 1.5 εάν αυξηθεί ο μισθός του Δημοσίου. Το ΠΑΣΟΚ λέει περίπου 750. Λέει αλήθεια το ΠΑΣΟΚ ότι αυτά είναι τα καθαρά; Αυτό που αποκρύπτει είναι πως για να υπολογίσεις το πόσο κοστίζει ένα μέτρο, για να μην ξεπεράσεις τις δαπάνες, δεν μπορούμε να πάμε πάνω από ένα ποσό, γι΄ αυτό έχει μείνει το 1.5 δισ. Με βάση αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο 13ος μισθός είναι περίπου όλο το πακέτο της ΔΕΘ. Άρα να κάνουμε δεκτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ούτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν κάτι, ούτε οι συνταξιούχους. Εμείς θα δώσουμε σε όλους».

Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Το εάν θα μας ξαναψηφίσει ο κόσμος δεν έχει να κάνει με το ποιον θα έχουμε αντίπαλο, και αυτή η συζήτηση θεωρώ πως αφορά μικρό κομμάτι της κοινωνίας. Πρώτον, γιατί μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο που η κοινωνία έχει καταδικάσει με την ψήφο της. Καλά κάνει και έχει τα σχέδιά του, αλλά η επιτυχία ή η μη επιτυχία της κυβέρνησης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της».