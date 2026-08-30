«Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια;» – Σφοδρή επίθεση ΣΥΡΙΖΑ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον απολογισμό του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απαντώντας στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού.

Η αξιωματική αντιπολίτευση αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν «στο έπακρο» και κάνει λόγο για «νέο μεγάλο επικοινωνιακό κυβερνητικό ψέμα».

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν καθυστερήσεις, εκκρεμείς εκταμιεύσεις και αναθεωρήσεις έργων και στόχων έως τις τελευταίες ημέρες της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τα στοιχεία που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι στις 23 Απριλίου 2026 η Ελλάδα είχε εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ από τα συνολικά 35,95 δισ. ευρώ του σχεδίου.

Όπως υποστηρίζει, το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχούσε στο 68,5% των διαθέσιμων πόρων, ενώ είχε εκπληρωθεί το 53% των συνολικών οροσήμων και στόχων.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι στις 26 Μαΐου η κυβέρνηση ανακοίνωσε την υποβολή του προτελευταίου αιτήματος πληρωμής, ύψους 1,63 δισ. ευρώ, με το τελικό αίτημα να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Η κυβέρνηση που σήμερα δηλώνει ότι ο κύκλος “κλείνει” και ότι όλα αξιοποιήθηκαν πλήρως, η ίδια παραδεχόταν ότι σημαντικό μέρος της διαδικασίας εκκρεμεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου

Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται επίσης στην απόφαση του ECOFIN της 27ης Αυγούστου, με την οποία εγκρίθηκε νέα αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου.

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Το κόμμα της αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι η απόφαση ελήφθη τέσσερις ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία και θέτει το ερώτημα εάν αυτή η εικόνα δικαιολογεί τον ισχυρισμό ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αξιοποιήθηκε πλήρως.

«Η εικόνα μιας κυβέρνησης που έφτασε στο παρά πέντε να αναθεωρεί έργα, στόχους και δεσμεύσεις και τώρα επιχειρεί να μετατρέψει την αγωνιώδη κούρσα του τελευταίου μέτρου σε θρίαμβο είναι θλιβερή και επικίνδυνη για τους πολίτες», σημειώνει.

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«Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια;»

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, το βασικό ερώτημα που οφείλει να απαντήσει ο πρωθυπουργός είναι πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιοι πολίτες ωφελήθηκαν ουσιαστικά από την αξιοποίησή τους.

«Το σημαντικότερο ερώτημα για τον κ. Μητσοτάκη είναι: πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιου άλλαξαν πραγματικά τη ζωή;», τονίζεται στην ανακοίνωση.

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Η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης ιστορική ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και υποστηρίζει ότι οι πόροι θα έπρεπε να είχαν κατευθυνθεί στην ενίσχυση:

Των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Της κοινωνικής κατοικίας.

Των δημόσιων υποδομών.

Καταγγελίες για συγκέντρωση των πόρων «στους λίγους»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης των πόρων και των επενδύσεων σε λίγους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες.

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Παράλληλα, αντιπαραβάλλει τον κυβερνητικό απολογισμό με τα προβλήματα που, όπως σημειώνει, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες: την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τους καθηλωμένους πραγματικούς μισθούς και την υποβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών.

«Οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μεγάρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.