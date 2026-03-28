Τσίπρας: Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Σειρά μέτρων και προτάσεων που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κύματος της ακρίβειας μέσα από μια στρατηγική αντίληψη που βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών, θα καταθέσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην Λαμία, στο πλαίσιο της παρουσίασης της “Ιθάκης”.

Ως άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα θα προτείνει:

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για τους επόμενους μήνες. Ή εναλλακτικά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο.

Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά.

Διπλασιασμό των καταβολών του μεταφορικού ισοδύναμου.

Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%

Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets

Αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.

Μέτρα για τα ευάλωτα νοικοκυριά:

Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.

Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026

Μείωση τιμής KWH ηλεκτρικού ρεύματος έως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα υποστηρίξει ότι είναι μέτρα ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και κόντρα στα νεοφιλελεύθερα λογιστικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη «σύμφωνα με τα οποία η οικονομία αντέχει για να μειώνεται η φορολογία του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων, για παράδειγμα αλλά δεν αντέχει μια στοιχειώδη στήριξη της πλειοψηφίας».

Παράλληλα θα παρουσιάσει με μελανά χρώματα την κατάσταση επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφέρει: «Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, διαπρέπει. Τράπεζες, μεγάλοι όμιλοι, εταιρίες ενέργειας και καυσίμων, διμοιρίες και μεραρχίες “κολλητών” τα πάνε μια χαρά. Οργιάζουν οι απευθείας αναθέσεις, που στην πλειονότητά τους είναι σκοτεινές υποθέσεις. Να μια πολύ ενδεικτική εικόνα γι’ αυτή την Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat και των πιο επίσημων ευρωπαϊκών οργανισμών. Η κατάταξή μας ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ:

Αγοραστική δύναμη, προτελευταίοι.

Υποκειμενική φτώχεια, τελευταίοι

Ελευθερία του Τύπου, τελευταίοι

Οικονομική ελευθερία, τελευταίοι

Καταναλωτική εμπιστοσύνη, τελευταίοι

Ισότητα των φύλων, τελευταίοι

Κόστος στέγασης, τελευταίοι

Προσχολική εκπαίδευση, τελευταίοι

Καθαρή επενδυτική θέση, τελευταίοι

Φιλελεύθερη δημοκρατία, 24οι στους 27.

Ο μέσος ετήσιος μισθός είναι στη χώρα μας στην προτελευταία θέση της Ευρώπης, και στο μισό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης και τα στοιχεία που πρόσφατα δημοσίευσε η Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο, μειώθηκε για την Ελλάδα από το 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2024 στο 68% το 2025. Κι αυτό πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν. Κι έτσι η Ελλάδα μοιράζεται την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία, της οποίας το ΑΕΠ ανά κάτοικο όμως ανέβηκε από το 66% το 2024 στο 68% το 2025. Οι άλλοι ανεβαίνουν και εμείς πέφτουμε».

Επίθεση θα εξαπολύσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη «για όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που φέρουν την υπογραφή του» με ιδιαίτερη έμφαση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάρτι με τις απευθείας αναθέσεις.

Μεταξύ άλλων θα τονίσει ότι «είναι επιλογή Μητσοτάκη να συνεχίζεται το πάρτυ για τους λίγους και τους ισχυρούς. Για τα καρτέλ με τα υπερκέρδη. Και για όσους έχουν πρόσβαση σε απευθείας αναθέσεις και σε στημένους διαγωνισμούς. Δώδεκα δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δις σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και 2,2 δις απευθείας αναθέσεις μόνο τον τελευταίο χρόνο».

Συμπυκνώνοντας θα υποστηρίξει: «σε μια περίοδο όπου η πλειοψηφία των πολιτών φοβάται να πάει στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο. Φοβάται να ανοίξει τον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτοί μοιράζουν το δημόσιο χρήμα στους δικούς τους ανθρώπους. Αφήνουν ανεξέλεγκτη τη κερδοσκοπία των ισχυρών. Διατηρούν την δυσχερέστερη αναλογία στην ΕΕ μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων. Και δίνουν πίσω κάποια ψίχουλα σε επιδόματα με προφανή ψηφοθηρική σκοπιμότητα».