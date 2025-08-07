Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους

Τι ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός

Τσίπρας: Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους
DEBATER NEWSROOM

Συγκλονισμένος από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εμφανίστηκε σε μήνυμά του και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

