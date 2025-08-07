Συγκλονισμένος από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εμφανίστηκε σε μήνυμά του και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.