Τσιάρας: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα των αγροτών, υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών, την ίδια στιγμή, που οι παραγωγοί παραμένουν στα μπλόκα προμηνύοντας κλιμάκωση.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια. Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε. Έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα», είπε ο κ. Τσιάρας.

«Έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά αιτημάτων, ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, στον ΕΛΓΑ, στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται. Τα ποσά θα προκύψουν από τα αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης.

Καλούμε σε διάλογο τους αγρότες, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα.»

Ολόκληρες οι δηλώσεις του Τσιάρα

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα την κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι αγρότες της χώρας.

Τα αιτήματα που τίθενται απεικονίζουν μια δύσκολη πραγματικότητα στην αγροτική παραγωγή.

Ορισμένα είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Μπορούμε με ειλικρίνεια να δημιουργήσουμε τον αναγκαίο κοινό τόπο συνεννόησης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζουμε προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Έχουμε επεξεργαστεί μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία τα αιτήματα των αγροτών. Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλώ τους αγρότες και τους εκπροσώπους τους σε ουσιαστικό διάλογο.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, με σταθερά βήματα και κοινή λογική.

Τα αιτήματα των αγροτών

Τα αιτήματα που απέστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι:

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή.(π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι έχουν αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 για κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.