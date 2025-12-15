Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα – Σχεδιάζουν κλείσιμο και των παραδρόμων της Εθνικής Οδού

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε όλη τη χώρα, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, όντας αποφασισμένοι να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, τα αγροτικά μπλόκα παραμένουν σε πλήρη συντονισμό, ενώ προβλέπεται ενίσχυση των αποκλεισμών, με κλείσιμο όχι μόνο της Εθνικής Οδού αλλά και παραδρόμων, σε κομβικά σημεία της χώρας. Παράλληλα, οι αγρότες θέτουν άτυπη διορία έως και αύριο για να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι μόνο τότε θα εξετάσουν το ενδεχόμενο διαλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλείσιμο παραδρόμων στη Λάρισα

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μέσα στην εβδομάδα αποφάσισαν πανελλαδικά οι αγρότες, όπως ορίστηκε στη συνεδρίαση του Σαββάτου της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων. Στο πλαίσιο αυτό, δεκάδες τρακτέρ συγκεντρώνονται σήμερα στα δικαστήρια της Λάρισας, προερχόμενα από το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι στις θέσεις τους, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη αποστείλει mail με τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και αναμένουν απαντήσεις. Όπως αναφέρουν, έχουν θέσει διορία έως και αύριο για να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Σε διαφορετική περίπτωση, διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν και θα ενισχύσουν τα μπλόκα, παραμένοντας στους δρόμους όσο κρίνουν οι ίδιοι αναγκαίο. «Είμαστε αποφασισμένοι», τονίζουν, υπενθυμίζοντας ότι και στο παρελθόν έχουν παραμείνει στις κινητοποιήσεις ακόμη και έναν ή δύο μήνες.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, όλα τα μπλόκα παραμένουν συντονισμένα και, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, η επόμενη φάση της κλιμάκωσης προβλέπει κλείσιμο και των παραδρόμων, πέραν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, η οποία παραμένει κλειστή στο σημείο της Νίκαιας από τις 30 Νοεμβρίου.

Σήμερα, τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας μετακινούνται προς το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου αναμένεται να εκδικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου υπόθεση που αφορά δύο αγρότες – έναν κτηνοτρόφο και έναν αγρότη – οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια της πρώτης ημέρας των κινητοποιήσεων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

για τον πρώτο, σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων ,

, για τον δεύτερο, βία κατά υπαλλήλων.

Οι αγρότες αναμένεται να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στον χώρο των δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αύριο θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, με αφορμή τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και στη Μαγνησία

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες της Μαγνησίας, που συμμετέχουν στα μπλόκα της εθνικής οδού. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς τα αιτήματα του κλάδου παραμένουν χωρίς απαντήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Τρίτη προγραμματίζεται μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου. Στη δράση θα συμμετάσχουν αγρότες από το Πήλιο και άλλες περιοχές του Νομού, καθώς και αγρότες με τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας, ενισχύοντας το αγωνιστικό μήνυμα της κινητοποίησης.

Το ραντεβού των αγροτών έχει οριστεί για τις 18:00 στην πλατεία Ελευθερίας, όπου αναμένεται να υπάρξει μαζική παρουσία, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την άσκηση πίεσης για άμεσες λύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες Θεσσαλονίκης: Ενδεχόμενο μόνιμων αποκλεισμών δρόμων

Το μήνυμά τους προς την κυβέρνηση έχουν στείλει οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και πλέον αναμένουν απαντήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με βασικό μέτρο το κλείσιμο δρόμων.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης παραμένουν σε κοινή γραμμή με όλα τα μπλόκα της χώρας, με συνεχή επικοινωνία και συντονισμό, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Όπως επισημαίνουν, η κλιμάκωση είναι μονόδρομος εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στα Πράσινα Φανάρια, παραμένει κλειστός ο δρόμος προς το αεροδρόμιο στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Παράλληλα, μέσω παραδρόμου από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών στα διόδια Μαλγάρων, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Στο Δερβένι, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος συμβολικός αποκλεισμός το μεσημέρι. Αντίθετα, επιτροπή τουλάχιστον δέκα αγροτών θα επισκεφθεί όλα τα γραφεία βουλευτών της Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας υπόμνημα, ενώ αντίστοιχη κίνηση θα γίνει και στη Χαλκηδόνα.

Στη Χαλκηδόνα σήμερα δεν θα υπάρξει μεσημεριανό κλείσιμο, ωστόσο οι αγρότες έχουν προγραμματίσει αποκλεισμό από τις 17:00 έως τις 19:00, με τη συμμετοχή τους να συνοδεύεται και από ζωντανή μουσική.

Την ίδια ώρα, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αγροτών, από την Τετάρτη και μετά είναι πολύ πιθανό να κλείσει μόνιμα και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα, καθώς έως σήμερα ο αποκλεισμός γίνεται μόνο απογευματινές ώρες (18:00–20:00).

Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ

Αύριο, με αφορμή το συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ, αναμένεται δυναμική παρουσία αγροτών στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή 20 έως 30 αγροτικών μηχανημάτων, ενισχύοντας το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι η πίεση θα αυξηθεί, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Αποκλεισμός του τελωνείου Νίκης στη Φλώρινα

Σε τετράωρο αποκλεισμού του δρόμου στο τελωνείο Νίκης στη Φλώρινα κυρίως για τα φορτηγά που μεταφέρουν λιγνίτη θα προχωρήσουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Φλώρινας σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου κλιμακώνοντας τον αγώνα τους. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο του Φιλώτα θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του οδικού Δικτύου Φλώρινας-Κοζάνης στον κόμβο του Φιλώτα για μια ώρα το απόγευμα 5 με 6 μόνο για τα φορτηγά.

Ιωάννινα: Κινητοποιήσεις αγροτών και εργαζομένων την Τρίτη

Με κινητοποιήσεις αγροτών και εργαζομένων θα συνοδευτεί στα Ιωάννινα η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Αγρότες από το μπλόκο Καλπακίου και άλλες περιοχές θα διαδηλώσουν το απόγευμα στην κεντρική πλατεία, στο πλαίσιο πανελλαδικής κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ιωαννίνων καλεί σε συλλαλητήριο στις 18:30 στο Εργατικό Κέντρο, με αφορμή τον προϋπολογισμό του 2026.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ, με συμμετοχή εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πανλακωνικό συλλαλητήριο στο μπλόκο της Σπάρτης

Πανλακωνικό συλλαλητήριο στο μπλόκο της Σπάρτης, πρόκειται να γίνει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του αγροτικού μπλόκου Λακωνίας.

Το συλλαλητήριο στο μπλόκο, κάτω απ’ τη γέφυρα του Μορέα, στην αρχή του δρόμου Σπάρτης – Τρίπολης, θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα της Τρίτης. Στη διαμαρτυρία, θα συμμετέχουν, επίσης, εργαζόμενοι και επαγγελματίες της Λακωνίας. Αξίζει να τονιστεί, ότι, εκείνη την ημέρα, είναι να ψηφιστεί το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού της κυβέρνησης.

Η προσυγκέντρωση των εργαζόμενων και των επαγγελματιών, θα γίνει στις 5.30 στο ΦΙΞ, απέναντι από γνωστό σούπερ μάρκετ. Εκεί, θα ξεκινήσει πορεία προς το μπλόκο.

Επίσης, την Τετάρτη, στις 12.30 το μεσημέρι, στην Τρίπολη, θα γίνει διαμαρτυρία, με συμμετοχή όλων των μπλόκων της Πελοποννήσου.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει από τον σταθμό των τρένων, στην Τρίπολη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το μπλόκο της Λακωνίας, αφού, μέχρι και τις 19 του μήνα, θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, σ’ όλα τα μπλόκα. Αξίζει να τονιστεί, ότι, το Σάββατο, 13 του μήνα, το μπλόκο της Λακωνίας, απέκλεισε την παλαιά εθνική οδό Σπάρτης – Τρίπολης, καθώς και τις εισόδους και εξόδους στον κλειστό αυτοκινητόδρομο του Μορέα.

Στους δρόμους από σήμερα και οι αγρότες της Ρόδου

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπαίνουν από σήμερα και οι αγρότες της Ρόδου.

Θα κατέλθουν με τα αγροτικά αυτοκίνητά τους στο κέντρο της πόλης και θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους σε Περιφέρεια και Δήμο.

Στον χώρο της κινητοποίησης θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν με τα αγροτικά τους στο κέντρο της πόλης ή θα αποχωρήσουν.

Ο Νίκος Φραζής, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αγροτών Νότιας Ρόδου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου δήλωσε ότι τα προβλήματα είναι κοινά με των αγροτών της ηπειρωτικής χώρας, θέτοντας ως κυρίαρχο το κόστος παραγωγής.

Σε τοπικό επίπεδο έθεσε τα προβλήματα της λειψυδρίας και των ελαφιών που καταστρέφουν τις καλλιέργειες.