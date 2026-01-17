Τραμπ: Πρόσκληση σε Ελλάδα και Κύπρο για το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα

Η Ελλάδα και η Κύπρος ανήκουν στις χώρες που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα έχει την ευθύνη της εποπτείας της διακυβέρνησης και της ανασυγκρότησης στη Γάζα.

Η αρμόδια κυβερνητική πηγή στην Ελλάδα επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της χώρας, ενώ στην Κύπρο κυβερνητικοί κύκλοι ανέφεραν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο Τραμπ, καλώντας τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει ως ένα από τα 25 ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη Διάσκεψη για την Ειρήνη που διεξήχθη στο Σαρμ ΕΛ Σέιχ τον περασμένο Οκτώβριο ή Αθήνα και η Λευκωσία είχαν πολύ ενεργό ρόλο. Μάλιστα η Ελλάδα είχε πει ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις φάσεις αυτού του ειρηνευτικού σχεδίου, δηλαδή στη φάση της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και της ανασυγκρότησης.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα αποτελεί μέρος της Β’ φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ. Στο Συμβούλιο θα συμμετάσχουν 25 κράτη, ανάμεσά τους και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Ερντογάν, Σίσι, ΚάρνεΙ και Μιλέι έλαβαν πρόσκληση από τον Τραμπ

Η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (17/01) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζας.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 2803, αποφάσισε να υποστηρίξει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύονται στη Γάζα ένα Συμβούλιο Ειρήνης και φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ανοικοδόμησης. Στις 16 Ιανουαρίου 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπό την ιδιότητά του ως ιδρυτικού προέδρου του Συμβουλίου Ειρήνης, απέστειλε επιστολή προσκαλώντας τον πρόεδρό μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσίευσε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν στο Χ.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.



Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin…— Burhanettin Duran (@burhanduran) January 17, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι η Αίγυπτος εξετάζει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ την επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία τον προσκαλεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

«Είναι τιμή μου που δέχτηκα απόψε την πρόσκληση να ενταχθεί η Αργεντινή, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ για την προώθηση μόνιμης ειρήνης σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, ξεκινώντας από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του.

«Η Αργεντινή θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των χωρών που αγωνίζονται κατά της τρομοκρατίας, που υπερασπίζονται τη ζωή και την ιδιοκτησία και που προωθούν την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι τιμή μας να σας συνοδεύουμε σε μια τόσο μεγάλη ευθύνη», προσέθεσε.

Η επιστολή στην Αργεντινή

«Είναι μεγάλη μου τιμή να σας προσκαλέσω, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αργεντινής , να συμμετάσχετε μαζί μου σε μια κρίσιμη ιστορική και μεγαλειώδη προσπάθεια για την εδραίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και, ταυτόχρονα, να ξεκινήσουμε μια τολμηρή νέα προσέγγιση για την επίλυση των παγκόσμιων συγκρούσεων!

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοίνωσα το Συνολικό Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, έναν εξαιρετικό οδικό χάρτη 20 σημείων που υιοθετήθηκε γρήγορα από όλους τους ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων αρχηγών κρατών του αραβικού κόσμου, του Ισραήλ και της Ευρώπης. Προς προώθηση αυτού του Σχεδίου, στις 17 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία το Ψήφισμα 2803, καλωσορίζοντας και υποστηρίζοντας αυτό το όραμα.

Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε όλα αυτά τα όνειρα σε πραγματικότητα. Στο επίκεντρο του Σχεδίου βρίσκεται το Συμβούλιο Ειρήνης, το πιο εντυπωσιακό και σημαντικό Συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί ποτέ, το οποίο θα ιδρυθεί ως νέος Διεθνής Οργανισμός και Μεταβατική Κυβερνητική Διοίκηση.

Η προσπάθειά μας θα συγκεντρώσει μια διακεκριμένη ομάδα χωρών έτοιμων να αναλάβουν την ευγενή ευθύνη της οικοδόμησης ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, μια τιμή που προορίζεται για όσους είναι έτοιμοι να ηγηθούν με το παράδειγμα και να επενδύσουν με επιτυχία σε ένα ασφαλές και ευημερούμενο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Στο εγγύς μέλλον θα συγκαλέσουμε τους θαυμάσιους και αφοσιωμένους συνεργάτες μας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πολύ σεβαστοί ηγέτες του κόσμου.

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, προσκαλώ επίσημα τη Δημοκρατία της Αργεντινής να προσχωρήσει ως ιδρυτικό κράτος μέλος και να γίνει συμβαλλόμενο μέρος του Καταστατικού του Συμβουλίου Ειρήνης, όπως εκπροσωπείται από εσάς. Αυτό το Συμβούλιο θα είναι μοναδικό στο είδος του, δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο! Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίσει έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για να παρίσταται και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις εκ μέρους του. Επισυνάπτονται το Συνολικό Σχέδιο και το Καταστατικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι πλέον ανοιχτό για υπογραφή και κύρωση από εσάς. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας, για πολύ καιρό στο μέλλον, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!».

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv— Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μέσω υψηλόβαθμου σύμβουλου του, σκοπεύει να αποδεχτεί την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.