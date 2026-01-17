Τραμπ: Καλεί Τουρκία και Κατάρ να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – «Ιδρυτικό μέλος» ο Ερντογάν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή (16.01) τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, του οργάνου που θα επιβλέπει τη λεγόμενη «επόμενη ημέρα» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η επιλογή των προσώπων, ωστόσο, δεν φαίνεται να ικανοποιεί πλήρως το Ισραήλ, καθώς περιλαμβάνει χώρες και αξιωματούχους που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το νέο σχήμα ως το «πιο σπουδαίο και περίοπτο συμβούλιο που έχει σχηματιστεί ποτέ», επιβεβαιώνοντας τη γνωστή ρητορική υπερβολής που τον διακρίνει. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Αμερικανός πρόεδρος απέστειλε επιστολή στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσκαλώντας τον να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο ανώτερος διπλωμάτης του Κατάρ Αλί Ταουάντι, ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ, η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ριμ Αλ-Χασίμι, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ. US President Donald Trump has invited President Recep Tayyip Erdogan to become a founding member of the ‘Board of Peace’ that is responsible for ensuring security and reconstruction in Palestine’s Gaza, Türkiye’s Head of Communications Burhanettin Duran said pic.twitter.com/UrkBtUKF5F January 17, 2026

Η παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία –δύο χώρες που έχουν επικρίνει σκληρά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα– αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην Ιερουσαλήμ.

Την ίδια στιγμή, καταδεικνύει τον ρόλο που αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ στις δύο αυτές χώρες, τις οποίες έχει επανειλημμένα επαινέσει για τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν τη Χαμάς και να συμβάλουν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), μιας νεοσύστατης ομάδας Παλαιστινίων τεχνοκρατών, η οποία θα αναλάβει την παροχή βασικών υπηρεσιών στον πληθυσμό της περιοχής.

Η επιτροπή αυτή συνεδρίασε την Παρασκευή παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και στενού συνεργάτη του Αμερικανού προέδρου, καθώς και του Βούλγαρου διπλωμάτη Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ.

Στο νέο σχήμα συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management Μαρκ Ρόουαν, ο Ισραηλινοκύπριος επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι, η πρώην συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Σίγκριντ Κάαγκ και ο πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή Νικολάι Μλαντένοφ.

Είχε προηγηθεί, την Τετάρτη, η ανακοίνωση του Στιβ Γουίτκοφ για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, με έμφαση –όπως είπε– στην αποστρατιωτικοποίηση, την τεχνοκρατική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, με την πρώτη φάση να οδηγεί στη διακοπή των εχθροπραξιών, σε μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στην ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και στην παροχή περιορισμένης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αν και η συμφωνία προέβλεπε πλήρη πρόσβαση.

Η δεύτερη φάση προβλέπει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και τη συγκρότηση της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής για την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

Την ίδια ώρα, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι καταγγέλλουν ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει επανειλημμένα την εκεχειρία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ο πόλεμος που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023 έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 71.000 ανθρώπους –στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά– και έχει τραυματίσει πάνω από 171.000. Από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν 450 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.200 έχουν τραυματιστεί.