Προκαλεί το τουρκικό υπ. Άμυνας: «Οι NAVTEX στο Αιγαίο ισχύουν επ’ αόριστον, παράνομες οι ενέργειες της Ελλάδας»

Η προκλητική στάση της Τουρκίας συνεχίστηκε με νέες δηλώσεις σήμερα (29/1) που αφορούν τις ναυτικές οδηγίες (NAVTEX) που έχει εκδώσει στο Αιγαίο.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΑ) της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι NAVTEX αυτές είναι αόριστης διάρκειας και όχι μόνο διετούς διάρκειας, όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός τύπος. Οι σχετικές NAVTEX αποτελούν ειδοποιήσεις που εκδίδονται ως αντίδραση στις, όπως αναφέρουν, “παράνομες δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο“.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι οδηγίες αυτές εκδίδονται με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και καλύπτουν περιοχές που περιλαμβάνουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Η τουρκική πλευρά επισημαίνει πως όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλάσσιων ζωνών που θεωρεί ότι της ανήκουν θα πρέπει να συντονίζονται με την Άγκυρα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι “η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων σε νησιά με Μη Στρατιωτικό Καθεστώς συνιστά παραβίαση διεθνών συνθηκών και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα“.

Όπως αναφέρει ο Ακτούρκ, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας εντός των θαλάσσιων ζωνών της, αντιδρώντας σε κάθε μονομερή ενέργεια που, σύμφωνα με την Άγκυρα, αγνοεί το διεθνές δίκαιο.

Η Τουρκία δηλώνει ότι θα επιμείνει στη γραμμή της αποφασιστικότητας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη διεθνή συνεργασία.