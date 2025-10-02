Αθήνα: Παράνομη η νέα τουρκική NAVTEX για το «Piri Reis»

Η Ελλάδα εξέδωσε αντι-NAVTEX μέσω του σταθμού Λήμνου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, απαντώντας στη νέα προσπάθεια της Τουρκίας να στείλει το ερευνητικό σκάφος «Piri Reis» στο Αιγαίο. Η αντι-NAVTEX χαρακτηρίζει παράνομη την τουρκική NAVTEX, καθώς επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχές εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Τουρκία, μέσω της υδρογραφικής υπηρεσίας Σμύρνης του Πολεμικού Ναυτικού, είχε ανακοινώσει ότι το «Piri Reis» θα διεξαγάγει έρευνες από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου σε περιοχές δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης. Μέχρι στιγμής, η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα με αντι-NAVTEX, όπως είχε πράξει και στην προηγούμενη παρόμοια περίπτωση, τονίζοντας ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν έχουν ισχύ.

Σημειώνεται ότι παράλληλα συνεχίζεται η άσκηση «Παρμενίων» στο Αιγαίο.