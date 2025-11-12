Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Το μήνυμα του Πάνου Καμμένου στον Αντώνη Σαμαρά – «Ξέρεις εσύ»

Η φωτογραφία ρετρό που κοινοποίησε

Το μήνυμα του Πάνου Καμμένου στον Αντώνη Σαμαρά – «Ξέρεις εσύ»
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά έστειλε με ανάρτησή του ο Πάνος Καμμένος το βράδυ της Τετάρτης 12/11.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) έστειλε το μήνυμα του στον Αντώνη Σαμαρά γράφοντας «ξέρεις εσύ» και κοινοποιώντας μια παλιά φωτογραφία των δυο τους.

