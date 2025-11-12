Το μήνυμα του Πάνου Καμμένου στον Αντώνη Σαμαρά – «Ξέρεις εσύ»
Η φωτογραφία ρετρό που κοινοποίησε
Το δικό του μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά έστειλε με ανάρτησή του ο Πάνος Καμμένος το βράδυ της Τετάρτης 12/11.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) έστειλε το μήνυμα του στον Αντώνη Σαμαρά γράφοντας «ξέρεις εσύ» και κοινοποιώντας μια παλιά φωτογραφία των δυο τους.
Ξέρεις εσύ …. pic.twitter.com/roDw6VrK2I— Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 12, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις