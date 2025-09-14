Τηλεφωνική επικοινωνία Ζαχαράκη με τον νέο ηγούμενο της Μονής Σινά
«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά»
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο
«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά. Υγεία, σοφία και πνευματική αντοχή για το έργο που αναλαμβάνετε» ανέφερε η υπουργός, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.
