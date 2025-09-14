Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζαχαράκη με τον νέο ηγούμενο της Μονής Σινά

«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά»

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζαχαράκη με τον νέο ηγούμενο της Μονής Σινά
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
DEBATER NEWSROOM

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο

«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά. Υγεία, σοφία και πνευματική αντοχή για το έργο που αναλαμβάνετε» ανέφερε η υπουργός, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ