Νέος ηγούμενος στη Μονή Σινά ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος
Η εκλογή ήταν σχεδόν ομόφωνη
Σύμφωνα με πληροφορίες του ekklisiaonline.gr, η Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκλογή ήταν σχεδόν ομόφωνη, αφού ο νέος Ηγούμενος έλαβε 19 ψήφους.
Γύρω από την υποψηφιότητα του Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλου συντάχθηκαν, τελικά, και οι δύο πλευρές της Αδελφότητας, χωρίς καμιά αμφισβήτηση της διαδικασίας.
Η εξέλιξη αυτή, της καθαρής επικράτησης ενός προσώπου χωρίς καμιά αμφισβήτηση, θεωρείται σημαντική υποθήκη για να επικρατήσει κλίμα ομόνοιας και ομοψυχίας στη Μονή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις