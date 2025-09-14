Νέος ηγούμενος στη Μονή Σινά ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekklisiaonline.gr, η Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκλογή ήταν σχεδόν ομόφωνη, αφού ο νέος Ηγούμενος έλαβε 19 ψήφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γύρω από την υποψηφιότητα του Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλου συντάχθηκαν, τελικά, και οι δύο πλευρές της Αδελφότητας, χωρίς καμιά αμφισβήτηση της διαδικασίας.

Η εξέλιξη αυτή, της καθαρής επικράτησης ενός προσώπου χωρίς καμιά αμφισβήτηση, θεωρείται σημαντική υποθήκη για να επικρατήσει κλίμα ομόνοιας και ομοψυχίας στη Μονή.