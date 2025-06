Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο Arab news «ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συνομίλησε τηλεφωνικά την Κυριακή με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για να συζητήσουν την κλιμακούμενη κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν».

