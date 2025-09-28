Θεοδωρικάκος: «Η κοινωνική συνοχή είναι προϋπόθεση για την οικονομική και πολιτική σταθερότητα»

Η κοινωνική συνοχή αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και πολιτική σταθερότητα, τονίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Απογευματινή.

«Όλα όσα κάνουμε – από την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους, τις ανακτήσεις χρημάτων από παλαιότερα επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, μέχρι τις παρεμβάσεις για τις τιμές – υπηρετούν έναν ευρύτερο στόχο: την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Και για να υπάρχει κοινωνική συνοχή, χρειάζονται κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής που εφαρμόζουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης», σημειώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, επισημαίνει την ανάγκη να γίνουμε «πιο παραγωγικοί, πιο ανταγωνιστικοί, πιο εξωστρεφείς και πιο καινοτόμοι, με ισχυρή βιομηχανία, μεταποίηση και πρωτογενή τομέα» και προσθέτει: «Σε αυτό το νέο παραγωγικό πρότυπο, ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο, κινητοποιώντας πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ, με προτεραιότητα στις παραμεθόριες περιοχές, τις μεγάλες επενδύσεις, τη μεταποίηση και την καινοτομία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη νέα, ισχυρή Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία –όπως τονίζει– θα λειτουργεί ανεξάρτητα, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξη στην «Κυριακάτικη Απογευματινή»

– Ποιο μήνυμα επιδιώκετε να περάσετεμε την ενίσχυση των ελέγχων στα σούπερ μάρκετ;

Όλα όσα κάνουμε – από την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους, τις ανακτήσεις χρημάτων από παλαιότερα επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, μέχρι τις παρεμβάσεις για τις τιμές – υπηρετούν έναν ευρύτερο στόχο: την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, που είναι προϋπόθεση για την πολιτική και την οικονομική σταθερότητα. Και για να υπάρχει κοινωνική συνοχή, χρειάζονται κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής που εφαρμόζουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

– Οι αλυσίδες απαντούν ότι τα πρόστιμα είναι υπερβολικά και άδικα και λένε ότι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: τα πρόστιμα επιβάλλονται βάσει του πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία. Δεν αποφασίζονται αυθαίρετα ούτε υπολογίζονται επί του συνολικού τζίρου μιας επιχείρησης. Προσδιορίζονται με βάση το είδος της παράβασης, εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Και φυσικά δεν έχει καμία δικαιοδοσία παρέμβασης ο εκάστοτε Υπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η εντύπωση που δημιουργεί το ύψος του προστίμου, αλλά η συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων. Και σε αυτό είμαστε απόλυτα σαφείς και απόλυτα συνεπείς: κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους ανεξαιρέτως. Η αγορά χρειάζεται διαφάνεια, υγιή ανταγωνισμό και κανόνες που τηρούνται.

Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη είναι μια επιχείρηση ή πόσα δισεκατομμύρια κάνει σε τζίρο. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 5,5 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές αλυσίδες. Οι έλεγχοι είναι συνεχείς και αυστηροί, σε όλη τη χώρα, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διαφάνεια στην αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Οι τιμές θα πέσουν; Θα συνεχιστεί και μετά τα πρόστιμα η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς;

Είναι άλλο οι έλεγχοι και άλλο οι πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών ώστε να στηρίξουμε το εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού. Όπως γνωρίζετε, εκφράσαμε την κοινωνική απαίτηση από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και να προχωρήσουν άμεσα σε μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων πρώτης ανάγκης. Δεσμεύτηκαν ότι θα το κάνουν, αντιλαμβανόμενοι την κοινωνική ευθύνη τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζω ότι με τις παρεμβάσεις μας, τους προηγούμενους μήνες καταφέραμε να έχουμε για πέντε συνεχόμενους μήνες αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα – τον χαμηλότερο στην Ευρωζώνη. Αυτό δείχνει ότι όταν υπάρχει σχέδιο και αποφασιστικότητα, μπορούμε να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών.

Η προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών συνεχίζεται – και είναι υπόθεση όλων: του κράτους, των παραγωγών, των αλυσίδων λιανεμπορίου, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Σχετίζεται με αυτή την προσπάθεια το σχέδιό σας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας;

Για να στηρίξουμε πραγματικά το εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το κόστος ζωής, είναι εθνική ανάγκη ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο ανταγωνιστικοί, πιο εξωστρεφείς και πιο καινοτόμοι, με ισχυρή βιομηχανία και μεταποίηση και ισχυρό πρωτογενή τομέα. Διαφορετικά, θα παραμένουμε εκτεθειμένοι σε εξωγενείς κρίσεις που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.

Σε αυτό το νέο παραγωγικό πρότυπο που υλοποιούμε, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο. Κινητοποιούμε πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ, με προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, στις παραμεθόριες ζώνες, στην καινοτομία, στη μεταποίηση και τις μεγάλες επενδύσεις.

– Γιατί προχωράτε στη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή; Τι διαφορετικό φέρνει;

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς αποτελεί μια βαθιά θεσμική μεταρρύθμιση, που απαντά σε μια χρόνια παθογένεια: ο πολίτης δεν ξέρει πολλές φορές πού να απευθυνθεί για να βρει το δίκιο του. Η αγορά εποπτεύεται από πολλούς διαφορετικούς φορείς και πολλές φορές χωρίς συντονισμό. Αυτό αλλάζει.

Προχωράμε στη δημιουργία ενός ενιαίου, μόνιμου, ισχυρού μηχανισμού που θα έχει την πλήρη ευθύνη των ελέγχων στην αγορά. Η νέα Αρχή θα λειτουργεί στα πρότυπα της ΑΑΔΕ – ανεξάρτητη από την εκάστοτε κυβέρνηση – με διοικητή που θα επιλέγεται για πενταετή θητεία και με σαφή θεσμική αποστολή. Με 300 νέους ελεγκτές, με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και με θεσμικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες, θα λειτουργεί ως πραγματική ασπίδα προστασίας για τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενες 50 ημέρες, και η Αρχή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει πλήρως το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν, γιατί είναι μια μεταρρύθμιση που αφορά τον πυρήνα της λειτουργίας της αγοράς και όλους τους πολίτες.