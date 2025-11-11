Θεοδωρικάκος: Επτά επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοστάσιο της Interplast στη Κομοτηνή μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην δήλωση του, ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για την βιομηχανική ζώνη της περιοχής, την φιλοσοφία των επιχειρήσεων εκεί που ταιριάζει με την αντίληψη της κυβέρνησης και τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης:

Η επιχείρηση Interplast εκπροσωπεί την αντίληψη της κυβέρνησής μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Καθώς σημαίνει καινοτομία, εξωστρέφεια και εξαγωγές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για 135 ανθρώπους στην Κομοτηνή. Νέο επιστημονικό δυναμικό που έχει εγκατασταθεί στην Κομοτηνή και αυτό είναι σπουδαίο.

Υποστηρίζουμε τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία ως Υπουργείο Ανάπτυξης, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, με ειδικά καθεστώτα για τη μεταποίηση και για τις παραμεθόριες περιοχές.

Μέσα σε αυτό το Βιομηχανικό Πάρκο ήδη 7 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Νόμο και εύχομαι με τις αξιολογήσεις που θα γίνουν αυτό το διάστημα να ενταχθούν ακόμη περισσότερες. Ώστε να προσθέσουν στην αξία που παράγεται σε αυτό το πάρκο, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα μετά τη Σίνδο, με 4.350 στρέμματα και 45 επιχειρήσεις να είναι εγκατεστημένες εδώ.

Και πιστεύω πως το μέλλον μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντικό και πιο ευοίωνο, προσθέτοντας στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της οικονομίας μας συνολικά.