Θεμιστοκλέους: Αυτοψία σε νοσοκομεία Ξάνθης–Καβάλας και στο νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη, όπου, μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ συμμετείχε και στον 9ο κύκλο ανοιχτών συναντήσεων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την πρόοδο των εργασιών για τα τρία υπό ανέγερση νοσοκομεία ΙΣΝ.

Ειδικότερα, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, ο κ. Θεμιστοκλέους βρέθηκε στο εργοτάξιο του υπό ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις παροχές δημόσιας υγείας για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Η ανέγερσή του αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας εντασσόμενη στο πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Παράλληλα, επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου συναντήθηκε με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και το προσωπικό. Κατά την διάρκεια των συναντήσεών του ενημερώθηκε για την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, για τους χρόνους αναμονής καθώς και για το κλείσιμο ραντεβού των πολιτών και εξέτασε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των δύο νοσοκομείων.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει. Βρίσκομαι με μεγάλη συγκίνηση στην Κομοτηνή, στην ακριτική μας Θράκη. Εδώ, όπου η καρδιά της Ελλάδας χτυπά δυνατότερα. Χρέος κάθε Πολιτείας είναι να προσφέρει ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, σύγχρονες υποδομές και ποιοτικές υπηρεσίες. Το υπό ανέγερση Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ είναι ένα έργο με σαφές αποτύπωμα για όλη τη Θράκη. Με αναβαθμισμένη φροντίδα, με σύγχρονες υποδομές, με εξελιγμένα μηχανήματα, με ενισχυμένο προσωπικό. Για αυτό και εκφράζω για ακόμη μια φορά της ευχαριστίες του Υπουργείου Υγείας προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ δύο εμβληματικά νοσοκομεία για την ευρύτερη περιοχή τα οποία λειτουργούν με ενισχυμένο προϋπολογισμό, με αυξημένο προσωπικό, με μειωμένους χρόνους αναμονής για τους πολίτες. Γιατί για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες «απομακρυσμένοι» ή μη. Σε κάθε σημείο που υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχει ένα νέο σύγχρονο και ενδυναμωμένο ΕΣΥ».