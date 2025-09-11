Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Θάνος Πλεύρης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Αλί Γερλίκαγια

Τι είπαν οι δυο πλευρές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, κ. Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος τον συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων λαθροδιακινητών, εστιάζοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε αυτό το θέμα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

