Θάνος Πλεύρης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Αλί Γερλίκαγια

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, κ. Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος τον συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων λαθροδιακινητών, εστιάζοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε αυτό το θέμα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.