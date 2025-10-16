Θάνος Πλεύρης: Συνάντηση με τον Πρέσβη της Γεωργίας στην Ελλάδα, Levan Beridze

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Γεωργίας στην Ελλάδα, Levan Beridze.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκφράστηκε η πεποίθηση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας, μέσω της οποίας θα δοθεί η δυνατότητα σε Γεωργιανούς πολίτες να έρθουν και να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης από τη Γεωργία.

Για τη συμφωνία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει η προεργασία και η διαδικασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο.