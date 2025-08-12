Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης: Εκκενώθηκε η δομή μεταναστών στην Φιλιππιάδα

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Θάνος Πλεύρης: Εκκενώθηκε η δομή μεταναστών στην Φιλιππιάδα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στην εκκένωση της δομής μεταναστών στην Φιλιππιάδα αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης το βράδυ της Τρίτης 12/8 μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή.

«Εκκενώθηκε η Δομή μας στη Φιλιππιάδα. Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε σε ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ