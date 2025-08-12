Θάνος Πλεύρης: Εκκενώθηκε η δομή μεταναστών στην Φιλιππιάδα

Στην εκκένωση της δομής μεταναστών στην Φιλιππιάδα αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης το βράδυ της Τρίτης 12/8 μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή.

«Εκκενώθηκε η Δομή μας στη Φιλιππιάδα. Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε σε ανάρτησή του.

