Τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Σολτς την Τρίτη 14/11

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να συναντηθεί την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου, με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Γερμανίδα αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν.

Σύμφωνα με την κ. Χόφμαν, στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται θέματα διμερούς και ευρωπαϊκής πολιτικής και θέματα που αφορούν την πολιτική ασφάλειας. Μετά τις συνομιλίες θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Χωρισμός «βόμβα» για γνωστό ηθοποιό μετά από 3 χρόνια σχέσης

Τραγωδία το Μάλεμε: Καρέ – καρέ η ανάσυρση του αεροσκάφους (Vid&Pics)