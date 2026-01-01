Το DEBATER στο φαντασμαγορικό σόου των πυροτεχνημάτων για την αλλαγή του χρόνου στη Ζυρίχη

Σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και συγκίνησης, το κέντρο της Ζυρίχης υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, προσφέροντας μοναδικές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες. Το DEBATER βρέθηκε εκεί και κατέγραψε από κοντά τη μαγεία της βραδιάς.

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την πόλη φωτισμένη και γεμάτη κόσμο. Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, το νέο έτος έκανε την είσοδό του μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με χειροκροτήματα και ευχές να αντηχούν κατά μήκος του ποταμού και στο ιστορικό κέντρο της Ζυρίχης.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 12:20, ξεκίνησε το φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, το οποίο διήρκησε περίπου μισή ώρα. Έκλεισαν τα φώτα της πόλης μια μικρή λάμψη έδωσε την έναρξη και ο ουρανός της πόλης γέμισε με εκρηκτικά χρώματα και εντυπωσιακούς σχηματισμούς, δημιουργώντας ένα σαγηνευτικό θέαμα που καθήλωσε τους παρευρισκόμενους.

Αρκετός κόσμος είχε συγκεντρωθεί πάνω στις γέφυρες και στα κεντρικά σημεία της πόλης, απολαμβάνοντας την ανεπανάληπτη εικόνα των πυροτεχνημάτων να καθρεφτίζονται στα νερά, σε μια σκηνή που έμοιαζε βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία.

Η Ζυρίχη απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πώς να γιορτάζει την αλλαγή του χρόνου με στυλ, οργάνωση και αισθητική, χαρίζοντας στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες σε όσους βρέθηκαν εκεί.