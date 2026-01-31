Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος για Ίμια: ««Αθάνατοι ήρωες»

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων»

Τάκης Θεοδωρικάκος για Ίμια: ««Αθάνατοι ήρωες»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Αθάνατοι ήρωες! Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος», αναφέρει ο υπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Νοτίου Τομέα, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την κρίση των Ιμίων.

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας, σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Τους αξίζει αιώνια τιμή!», καταλήγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Το στεγαστικό αποτελεί εθνική πρόκληση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τους ιδιοκτήτες ακινήτων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Το στεγαστικό αποτελεί εθνική πρόκληση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τους ιδιοκτήτες ακινήτων»

Θέλουμε μια Ελλάδα όπου το σπίτι δεν είναι βάρος αλλά ευκαιρία και δημιουργική δύναμη. Μια χώρα στην οποία το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον ιδιοκτήτη, αλλά δίπλα του, ως εγγυητής σταθερότητας. Γιατί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι το θεμέλιο μιας υγιούς αγοράς ακινήτων, αλλά και μιας κοινωνίας με ασφάλεια, συνοχή και προοπτική, τόνισε ο υπουργός […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Το στεγαστικό αποτελεί εθνική πρόκληση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τους ιδιοκτήτες ακινήτων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Το στεγαστικό αποτελεί εθνική πρόκληση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τους ιδιοκτήτες ακινήτων»

Θέλουμε μια Ελλάδα όπου το σπίτι δεν είναι βάρος αλλά ευκαιρία και δημιουργική δύναμη. Μια χώρα στην οποία το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον ιδιοκτήτη, αλλά δίπλα του, ως εγγυητής σταθερότητας. Γιατί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι το θεμέλιο μιας υγιούς αγοράς ακινήτων, αλλά και μιας κοινωνίας με ασφάλεια, συνοχή και προοπτική, τόνισε ο υπουργός […]