Τα βλέμματα στην αποψινή συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Η βαριά ατζέντα και τα “αγκάθια”

Με τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται η συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θα πραγματοποιηθεί απόψε το βράδυ.

Το τετ α τετ των δύο ηγετών είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 (ώρα Ελλάδος) και θα φιλοξενηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που διεξάγεται σε ένα εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για μια ακόμα φορά, Αθήνα και Άγκυρα θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και θα επιχειρήσουν να συνομιλήσουν, παρά το γεγονός ότι, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι διαφορές είναι αγεφύρωτες.

«Ακόμα και αυτό δεν είναι λίγο την ώρα που ο πλανήτης “φλέγεται” σε πολλές γωνιές του στην κυριολεξία», τόνισαν κυβερνητικές πηγές.

Η συνάντηση προμηνύεται να είναι δύσκολη, ωστόσο παρά τις χαμηλές προσδοκίες, η συγκυρία και τα ανοιχτά μέτωπα καθιστούν το ραντεβού υψηλής σημασίας.

Από το περασμένο καλοκαίρι, η Τουρκία έχει κλιμακώσει έστω και σε λεκτικό επίπεδο την επιθετική της ρητορική, ενώ η Ελλάδα έχει προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων, δέχθηκε την πρόταση της Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης και άρχισε τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ.

Επίσης, η Άγκυρα πιέζει για συμμετοχή στο SAFE, με την Αθήνα να απειλεί με βέτο, αλλά την τουρκική αμυντική βιομηχανία να εκτιμά ότι μπορεί να βρει διόδους μέσα από εταιρικές συνεργασίες στην Ευρώπη.

Η ελληνική πλευρά κάθεται στο τραπέζι, με στόχο τη διατήρηση των ανοιχτών διαύλων και την προώθηση των εθνικών θέσεων. Η κυβέρνηση «δεν βάζει ούτε καν σε συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας» και επιλέγει τον διάλογο αντί ενός «ψευτοπατριωτισμού που μικραίνει τη χώρα» διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν βρίσκονται και ενεργειακά ζητήματα, όπως η πόντιση του καλωδίου, αλλά και οι τουρκικές κινήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα, ενόψει της συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η Άγκυρα θα επιχειρήσει να αναβαθμίσει τον ρόλο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει τις κόκκινες εθνικές γραμμές και αναμένεται να θέσει την άρση του casus belli για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και την εξεύρεση λύσης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ενώ ο κ. Ερντογάν θα επιμείνει στην ανάγκη συντονισμού σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Πάντως, το πιο πιθανό είναι οι δύο ηγέτες να εκπέμψουν μήνυμα συνέχισης της προσπάθειας για «ήσυχα νερά».