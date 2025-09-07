Τα μηνύματα Μητσοτάκη στη Συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ: Όχι σε πρόωρες εκλογές, αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ και αλλαγή εκλογικού νόμου

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.

Ο πρωθυπουργός από το «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο απάντησε σε μία σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τον 13ο μισθό, το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σενάριο πρόωρων εκλογών, τα Τέμπη, τις πανελλαδικές, αλλά και την πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας.

«Οι ανακοινώσεις που παρουσίασα συνιστούν την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι αναγκασμένες να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας. Εμείς στην αντίθετηθέση. Το 1,7 δισ. ευρώ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Το δημογραφικό, ο εκλογικός νόμος και η πιθανότητα πρόωρων εκλογών

Η όλη φορολογική μεταρρύθμιση στηρίζεται στο να δώσουμε μήνυμα στις οικογένειες ότι σας ακούμε. Δεν είναι ποτέ το οικονομικό το κίνητρο για να κάνει κανείς παιδιά αλλά είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Το δημογραφικό έχει πολλές διαστάσεις. Μία είναι πόσα παιδιά γεννιούνται. Αφορά και την τρίτη ηλικία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ανταπόκριση που είχε η φορολόγηση των συνταξιούχων που επέλεξαν να εργάζονται. Μη νομίζει κανείς ότι οποιαδήποτε χώρα έχει βρει το μαγικό κουμπί για να λύσει το δημογραφικό. Δεν παραγνωρίζω ότι η οικονομική στήριξη των οικογενειών πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν οι φοροελαφρύνσεις αφορούν τα εισοδήματα του 2025 ή του 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: Η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Να αποσαφηνίσω ότι αυτή τη βελτίωση στο εισόδημα θα την δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του επομένου έτους και κάθε μήνα.

Για τους νέους και τις νέες είναι ριζοσπαστικό αυτό που εξαγγείλαμε. Αυτό που κάναμε είναι πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο μπορεί να είναι ένας ή δύο μισθοί. Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Προφανώς και μίλησα πολλές φορές στην ομιλία μου για την ακρίβεια.

Ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά. Όλη μας η στόχευση, η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά, τους νέους, τους συνταξιούχους, όλους τους Ελληνες θα είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι απάντηση στην ακρίβεια. Προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και με παρεμβάσεις. Επιμένω ότι αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού.

Υπάρχουν και 1,5 δισ. μέτρα τα οποία ακόμα οι πολίτες δεν τα έχουν αισθανθεί. Όλοι οι ενοικιαστές θα πάρουν ένα ενοίκιο και οι συνταξιούχοι επίδομα.

Σε ερώτηση για τον εκλογικό νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε μία τέτοια αλλαγή. «Η απάντηση που σας δίνω είναι ίδια. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές να κυβερνήσουμε τον τόπο. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν τις εκλογές του 2023.

Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου. Όταν υλοποιείς σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας, αναμένεις να αποδίδει σε βάθος χρόνου. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τοπίο το 2027. Η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Αναφορικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη και γι αυτό το λόγο και επελέγη από την ΕΕ αυτή η προοπτική.

Η παραβατικότητα και η Μαφία της Κρήτης

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα της παραβατικότητας. «Είναι γεγονός ότι έχουμε ακόμη σημαντικές εστίες παραβατικότητας και έκανε αναφορά στο κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη με ερώτημα για το αν έχει κερδηθεί η μάχη κατά της παραβατικότητας».

Παράλληλα, εξήρε τις επιτυχίες του ελληνικού FBI. Όταν μιλάμε για παραβατικότητα δεν μιλάμε δε μόνο για το σκληρό οργανωμένο έγκλημα αλλά χαρακτήρισε σημαντική και την αντιμετώπιση περιπτώσεων διαφθοράς στο δημόσιο, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο δρόμο μέχρι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα ενεργή κατάληψη σε κάποια πανεπιστημιακή Σχολή», τόνισε.

Το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά και το «καρφί» για τον Τσίπρα

Για το θέμα του μεταναστευτικού, αλλά και το τι θα κάνει η κυβέρνηση σε περίπτωση νέων μετανστευτικών ροών, ο Πρωθυπουργός έκανε μία ανασκόπηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης από το 2019 έως και σήμερα.

«Σήμερα, η ΕΕ έχει έρθει και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις για την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της δράσης των διακινητών», υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι ήταν αποτελεσματική η πολιτική με την προσωρινή αναστολή εξέτασης στις βίζες μεταναστών από τη Λιβύη και τόνισε ότι η καλύτερη απόδειξη ευρύτερα για τα αποτελέσματα της αυστηροποιημένης αλλά λελογισμένης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι όπως σε άλλες χώρες το θέμα που σήμερα συζητείται πρώτο μαζί με την ακρίβεια.

«Ο κ. Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης» είπε ο πρωθυπουργός. «Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα το κύριο Τσίπρα. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Και με τους πολίτες συνομιλούμε και αυτούς πρέπει να πείσουμε τελικά ότι η δικιά μας κυβερνητική πρόταση είναι η πιο αξιόπιστη για να μας τιμήσουν τελικά με την εμπιστοσύνη τους», τόνισε, για την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

«Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μια θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και πιστεύω ότι σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο», ανέφερε σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά.

Η στεγαστική κρίση

Για τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως «το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Αυτό που είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή και υποψήφιο αγοραστή , είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Να σταθώ ιδιαίτερα στους πολίτες μας που είναι σήμερα στο νοίκι. Εμείς εχουμε παρουσιάσει συγκροτημένο και πλήρες πρόγραμμα που ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ. Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν τη δυνατότητα σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Δεν είναι αυτή η μόνη λύση.

Έχουμε πολλά κλειστά διαμερίσματα. Φαίνεται ότι ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας αποδίδει, είμαι ανοικτός να το επεκτείνω. Έχουμε ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Βλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές, τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες, προσθέτουν στέγη. Η επιδότηση ενοικίου για τους νέους είναι πολύ σημαντική. Στο εξωτερικό οι φοιτητές συγκατοικούν. Το λέω έχοντας και ο ίδιος συγκατοικήσει. Το λέω και για τους νέους γονείς, ότι πρέπει και καλά το παιδί να μείνει μόνο τους».

Μη κρατικά πανεπιστήμια και πανελλαδικές

«Είμαι περήφανος που απέναντι στην κινδυνολογία της αντιπολίτευσης αποδείξαμε ότι οι προϋποθέσεις που θέσαμε για τα πανεπιστήμια είναι αυστηρές. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει και αναπτυξιακό πρόσημο. Και το Χάρβαντ και το Γέηλ έχουν έρθει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με δημόσια Πανεπιστήμια.

Αποδίδω σημασία στην εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο αλλάζει. Μη στεκόμαστε μόνο στο τι γίνεται στα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά στο πώς αλλάζει η τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση.

Φέτος ξεκινάμε τη χρονιά χωρίς καμία κατάληψη. Δεν συζητάει κανείς για κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ένα αδιάβλητο σύστημα που επιβραβεύει τους υποψήφιους που εργάζονται περισσότερο για να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο.

Θέλουμε το λύκειο να μην είναι αυτό που είναι σήμερα. Δε μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι σήμερα έχει γίνει ένας μηχανισμός προετοιμασίας και το απολυτήριο του λυκείου έχει χάσει την αυτοτελή του αξία.

Η συμφωνία που υπογράψαμε με την open AI για την τεχνητή νοημοσύνη μας παρέχει εκπαιδευτικά εργαλεία. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Ανοίγουμε μια συζήτηση με ανοιχτή πρόσκληση προς τα κόμματα γιατί ξεπερνά τον ορίζοντα ζωής αυτής της κυβέρνησης», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά

«Εγώ στον κύριο Σαμαρά, δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Σήμερα βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί είναι πολύ νωπό, η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι εικόνα μιας παράταξης ενωμένης, η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας της πατρίδας μας και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ δύσκολους καιρούς», σημείωσε.

Για το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ότι είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. «Νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς, να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα αδικεί τα πραγματικά δεδομένα», σημείωσε

«Όμως, εμείς είμαστε η κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε», είπε. «Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τρόπο τον οποίον θα θέλαμε στα έξι χρόνια που την κυβερνούμε», συμπλήρωσε.

Για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό

«Η προτεραιότητά μου αφορά τις οικογένειες για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ειδικά για τις οικογένειες με παιδιά. Αν αυτό δεν είναι στήριξη κατά της ακρίβειας, τότε τι είναι. Το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι μεγάλο γιατί κουβαλάμε και κάποια χρόνια κρίσης.

Τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Άρα η συζήτηση για την ακρίβεια είναι στο επίκεντρο των πολιτικών πρωτοβουλιών μας. Για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα… Η τιμή χονδρικής είναι πολύ μειωμένη. Η τιμή της ενέργεια θα μειώνεται. Αυτές οι τιμές πρέπει να περάσουν και στη λιανική.

Εχουμε τρόπο να το επιβάλουμε και θα το κάνουμε».

Για το Ουκρανικό

«Για την Ουκρανία, η Ελλάδα έχει πρόσθετο λόγο να ταχθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κουβαλάει το τραύμα της Κύπρου. Πώς είναι δυνατόν να νομιμοποιήσει την αίσθηση: Δε βαριέσαι μωρε;

Η Ελλάδα απομονώθηκε μια φορά από την Ευρώπη για λόγους οικονομικούς. Δε θα το επαναλάβω. Είμαστε Ευρώπη. Αυτό εξυπηρετεί τα δικά μας εθνική συμφέρονται».

Για ενδεχόμενη αλλαγή στην Προεδρία της ΝΔ

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια, στην κοινωνία αυτά δεν ισχύουν. Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος Πρωθυπουργός που το κόμμα του προηγείται στις δημοσκοπήσεις θα ξεκινούσε μια τέτοια συζήτηση… Ας είμαστε λίγο σοβαροί.

Αυτά είναι ευφάνταστα σενάρια. Ας αφήσουμε αυτούς που τα διακινούν στη δική τους μοναξιά και στη θλίψη για μη επιβεβαίωσή τους».

Για το ΕΣΥ

«Είμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης υποδομών. Η τεχνολογία μπαίνει στην υγεία και το βραχιολάκι. Τα απογευματινά χειρουργεία γίνονται. Έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών αλλά θέλουμε κι άλλους.

Έχουμε βελτιώσει σημαντικά τις απολαβές των γιατρών. Έχει γίνει μια επανάσταση στα ζητήματα της πρόληψης».

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίζεται 2.600+ υποθέσεις για χώρες στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δουλειά της. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η φασαρία και υπάρχει αυτή η εργαλειοποίηση υποθέσεων που ερευνώνται.

Οποιοσδήποτε έλεγχος είναι παραδοχούμενος. Όταν αποκαλύπτονται συμμορίες, από αυτή την κυβέρνηση δεν αποκαλύφθηκαν; Έδειξε αποφασιστικότητα και τα έβαλε με κάποιους που ήταν στο απυρόβλητο. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Το κάναμε».

Για τα Τέμπη

«Ξέρουμε πια τι έγινε και πώς στήθηκε αυτή η αθλιότητα (σ.σ.για το ξυλόλιο). Όλοι θέλουμε τη δίκη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάκριση και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι».

Για το Ισραήλ

«Πράγματι έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ αλλά αυτό δε μας εμπόδισε να ασκήσουμε κριτική για τον ανθρώπινο πόσο που έχει προκαλέσει. Να υπάρχει άμεση κατάπαυση του πυρός. Να φτάσουμε σε εκεχειρία. Η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστήνης το ερώτημα είναι το πότε και το πώς».

Για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

«Ανησυχώ για τις εξελίξεις στη Γαλλία, με μια κυβέρνηση που δυσκολεύεται να ψηφίσει προϋπολογισμό. Εύχομαι και ελπίζω να προκύψει σταθερή κυβέρνηση.

Το μήνυμα της Γαλλίας είναι μια προειδοποίηση. Εμείς ευτυχώς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε η εξαίρεση. Η πρόθεση είναι προφανώς να προχωρήσουμε στην ανανέωση της στρατηγικής συμμαχίας».

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τους μισθούς και σε ένα βαθμό το έχουμε πετύχει και επίκειται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Από το να έχω κάποιον άνεργο, προτιμώ να το αντιμετωπίζω με το να προσθέσω δεξιότητες στο δυναμικό.

Για το 13ωρο είναι μια επιλογή. Αντί να δουλεύεις δύο δουλειές, μπορείς να το κάνεις στον ίδιο εργοδότη. Γιατί είναι αντιεργατικό αυτό; Στα πλαίσια μιας αυστηρής εργατικής νομοθεσίας. Διασφαλίζουμε μία επιλογή.

Η ψηφιακή κάρτα είναι η μεγαλύτερη διασφάλιση ότι ο εργαζόμενος πληρώνεται για το πραγματικό του χρόνο. Όσο μειώνεται η ανεργία τόσο αυξάνεται η δύναμη του εργαζόμενου».

Για τις φωτιές του καλοκαιριού

«Αυτά περί ατομικής ευθύνης τα λέει ο δήμαρχος Πατρέων, που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αντάρτικο για να καταλήξουμε πάλι σε τραγωδίες όπως το Μάτι. Είναι τεράστια επιτυχία το 112 και δε θα επιτρέψω σε κανέναν να το αμφισβητήσει. Βγαίνουν από την ασφάλεια του καναπέ τους και λένε σαχλαμάρες.

Η κυβέρνση έδωσε πάνω από 300 εκ. ευρώ για πρόληψη και προστασία. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Ήταν μια τραγική χρονιά για την Ευρώπη. Είχαμε καταστροφικές φωτιές αλλά δεν θα επιτρέψω να ακυρώνεται μια συνολική προσπάθεια».

Για τη Μονή Σινά

«Το Εκκλησιαστικό ζήτημα βαίνει προς επίλυση με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική σχέση. Θα υπογράψουμε μία συμφωνία που θα πρέπει να συνυπογράψει ο καινούριος Αρχιεπίσκοπος. Είμαστε σε καλό δρόμο να εκτονωθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε».

Για τους αγρότες

«Κατανοώ την αγωνία του αγροτικού κόσμου και απέναντι στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για εκείνους που νόμιμα αναζητούν τη στήριξη που δικαιούνται.

Η Ελλάδα είναι πλεονασματική σήμερα στις εξαγωγές στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει μέριμνα από την Πολιτεία για τα βασικά. Φθηνό ρεύμα ενώ για το ζήτημα του νερού θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Κι αν χρειαστεί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις για το θέμα αυτό, θα τις πάρουμε».