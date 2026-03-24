Τα μέτρα για να συγκρατηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – “Η κυβέρνηση δίνει άμεσα 56 εκατ. ευρώ”

Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή μαίνεται προκαλώντας σημαντικές αυξήσεις σε όλες τις εμφάσεις τις οικονομικής ζωής στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης με σκοπό την συγκράτηση των τιμών σε καύσιμα, προΪοντά αλλά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Όσον αφορά τη στήριξη των πολιτών αλλά και του κλάδου της ακτοπλοΐας, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι η κυβέρνηση έδωσε άμεσα 56 εκατ. ευρώ από τις εκπτώσεις που μέχρι τώρα επωμίζονταν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων.

«Σεβόμαστε και στηρίζουμε την ακτοπλοΐα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό και το real estate που αποτελούν βασική πηγή εσόδων για την ελληνική οικονομία.

«Αν τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θα χρειαστούν 45 με 60 ημέρες για να αποκλιμακωθεί η αγορά ενέργειας», πρόσθεσε.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στην ναυτιλία και την κατάσταση που επικρατεί στο στενό του Ορμούζ. Συνολικά 138 ελληνόκτητα ή ελληνικής σημαίας πλοία βρίσκονται πλησίον του Στενού του Ορμούζ, είπε.

«Επικοινωνούμε καθημερινά με αυτά τα πλοία μέσω του θαλάμου επιχειρήσεων και δίνουμε οδηγίες», πρόσθεσε ο υπουργός. «Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός, έχουν αποδείξει ότι σε κάθε κρίσιμη στιγμή στηρίζουν την κοινωνία και τους πολίτες», επεσήμανε ο κ. Κικίλιας.

Τέλος, ο κ. Κικίλιας, αναφέρθηκε και στη δίκη για τα Τέμπη, τονίζoντας ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που αφήνει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

«Από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας των Τεμπών έχω πει ότι ό,τι και να λένε οι γονείς όπως και να εκφράζονται, μόνο δίκιο μπορείς να τους δώσεις», ανέφερε.