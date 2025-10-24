Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική

Ο πρωθυπουργός ζήτησε άμεσες πρωτοβουλίες με προτεραιότητα την προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ