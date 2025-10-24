Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Προανήγγειλε νέα μέτρα για το στεγαστικό – Επιμένει στο “βέτο” για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE

Ικανοποιημένη εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, καθώς εκτός από τα θέματα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, αναμένονται νέες εξαγγελίες για το στεγαστικό.

Επίσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε πως όσο η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, η πόρτα για το πρόγραμμα SAFE δεν πρόκειται να ανοίξει για τη συμμετοχή της σε αυτό.

Έρχονται νέα μέτρα για το στεγαστικό

Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιπλέον μέτρα από αυτά που έχουν εξαγγελθεί για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως το μέτρο το οποίο θα υλοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, η επιστροφή δηλαδή ενός πλήρους ενοικίου σε όλους τους ενοικιαστές μέχρι του ύψους των 800 ευρώ.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγης, το οποίο αντιμετωπίζει ένα οξύ πρόβλημα από την πλευρά της ζήτησης και από την προσφορά» δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας το χρονοδιάγραμμα των εξαγγελιών της κυβέρνησης.

«Το μέτρο το οποίο θα υλοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου για τη στέγη, η επιστροφή δηλαδή ενός πλήρους ενοικίου σε όλους τους ενοικιαστές μέχρι του ύψους των 800 ευρώ, είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία τόνωσης του εισοδήματος όσων σήμερα βρίσκονται στο νοίκι, αλλά δεν είναι το μόνο μέτρο που υλοποιούμε», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να μπορέσει να δημιουργήσει μία βάση δεδομένων για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να συζητήσουμε με άλλες χώρες ποιες πολιτικές ήταν αποτελεσματικές».

«Αυτά είναι ζητήματα πρωτίστως εθνικής πολιτικής. Πιστεύω, όμως, ότι η Ευρώπη έχει έναν ρόλο να παίξει, δίνοντάς μας σε πρώτη φάση μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση, ενδεχομένως, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη για επισκευές σπιτιών, χωρίς να είμαστε αυστηρά περιορισμένοι αυτές οι επισκευές να αφορούν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση» σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Να αναμένετε εξαγγελίες από την Ελληνική Κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση σχετικά σύντομα, καθώς πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή τέτοιων πρωτοβουλιών, έχοντας βέβαια τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης» συμπλήρωσε.

«Δικές μας προτάσεις στον οδικό χάρτη της Κομισιόν για την άμυνα»

Ακόμα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, όπως η θεσμοθέτηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, την οποία έχει ήδη αξιοποιήσει η χώρα μας, αλλά και στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι ένα δανειοδοτικό χρηματοδοτικό εργαλείο που ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε συμπράξεις και σε κοινές παραγγελίες».

Χαρακτήρισε πολύ θετικό ότι στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζονται ως εμβληματικά έργα προτάσεις οι οποίες αποτελούσαν ανέκαθεν την ελληνική προτεραιότητα, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα αλλά και η προστασία όλων των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από επιθέσεις από drones.

Επίσης, ικανοποιείται άλλο ένα ελληνικό αίτημα, καθώς πλέον οποιοδήποτε αμυντικό σχέδιο της Ευρώπης πρέπει να καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα, κι όχι μόνο τα ανατολικά.

Δήλωσε αποφασισμένος να επιμένει να θέτει στο ευρωπαϊκό συμβούλιο την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο κοινής χρηματοδότησης, για έργα ευρωπαϊκής κοινής ωφέλειας.

Επιμένει στο “βέτο” για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ξεκάθαρος και για το πρόγραμμα SAFE και τη στάση της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία.

«Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχει η Τουρκία στο SAFE. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την πάγια θέση μας, ότι όσο η Τουρκία έχει εκκρεμές casus belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια συμμετοχή».

«Δεν τίθεται κάποιο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».