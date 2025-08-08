ΣΥΡΙΖΑ: Το συλλυπητήριο μήνυμα για τον χαμό της Λένας Σαμαρά
Η ανακοίνωση του κόμματος της αντιπολίτευσης
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της Λένας Σαμαρά μέσω ανακοίνωσης του το πρωί της Παρασκευής (8/8).
Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για τον αδόκητο χαμό της κόρης τους Λένας».
