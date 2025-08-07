Σωκράτης Φάμελλος: «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του, Λένας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπληρώνει.