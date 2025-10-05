ΣΥΡΙΖΑ: Το «αντίο» στον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του το βράδυ της Κυριακής 5/10 αποχαιρέτησε τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη που πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει «ο Γιώργος Ι. Κασιμάτης, υπήρξε σημαντικός και πολυγραφότατος συνταγματολόγος. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βέρνης και του Μονάχου, όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Δίδαξε Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτειολογία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας υπήρξε πρόεδρος το διάστημα 1993-1997.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Δεκέμβριο του 1988 ήταν διευθυντής του Νομικού γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, και έβαλε τη σφραγίδα του σε ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985-1986, και η εθνικοποίηση τμήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1987.

Υπήρξε ιδρυτής και μέλος των διοικήσεων σημαντικών επιστημονικών φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Ο νομικός και δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος».