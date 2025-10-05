Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαπρεπής συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης την Κυριακή 5/10.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κασιμάτης είχε θέματα υγείας και νοσηλευόταν μάλιστα τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο των Κυθήρων, μην καταφέρνοντας να κρατηθεί στη ζωή.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κασιμάτης γεννήθηκε το 1932, ενώ διατέλεσε πρόεδρος της Νομικής Σχολής Αθηνών και διευθυντής του Νομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βέρνης και του Μονάχου, όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα.

Από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Δεκέμβριο του 1988 ήταν διευθυντής του Νομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, και έβαλε τη σφραγίδα του σε σημαντικά ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985-1986, και η εθνικοποίηση τμήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1987.

Το 2016 ο Κασιμάτης επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή το λεγόμενο «νόμο Παππά» για τον διαγωνισμό αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών, ο οποίος κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματικός, οδηγώντας σε ήττα την κυβέρνηση Τσίπρα.

Τον Φεβρουάριο του 2016 ο Κασιμάτης προέβλεψε ότι ο νόμος θα ακυρωθεί καθώς «βάσει της διάταξης του Συντάγματος και του σκοπού της συνταγματικής εγγύησης, τόσο ο καθορισμός του αριθμού των δημοπρατουμένων αδειών, όσο και η όλη διαδικασία δημοπράτησης των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ» και κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο να μην υπογράψει τον νόμο, αλλά «να τον αναπέμψει στην Βουλή, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία».